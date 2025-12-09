Advertisement

لبنان

بالصورة: غادر منزله ولم يعد!

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1452662-639008739648741397.jpeg
Doc-P-1452662-639008739648741397.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
Advertisement

–  دوري ميلاد الهوا (من مواليد عام 1990، لبناني)

الذّي غادر بتاريخ 7-12-2025 منزل ذويه الكائن في محلة العقيبة إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة غزير في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
مواضيع ذات صلة
أحمد غادر ولم يعُد..هل من يعرف عنه شيئًا؟
lebanon 24
09/12/2025 13:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
09/12/2025 13:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
lebanon 24
09/12/2025 13:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: المجتمع الدولي ابتعد عن مساءلة إسرائيل ولم يعد يركز على غزة
lebanon 24
09/12/2025 13:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

العلا

دوري

غزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-12-09
06:32 | 2025-12-09
06:23 | 2025-12-09
06:18 | 2025-12-09
06:17 | 2025-12-09
06:15 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24