بالصورة: غادر منزله ولم يعد!

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:– ميلاد الهوا (من مواليد عام 1990، لبناني)الذّي غادر بتاريخ 7-12-2025 منزل ذويه الكائن في محلة العقيبة إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.