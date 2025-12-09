عن "الحياد" في لبنان.. هذا ما كشفه موقع إيراني

Advertisement

ذكر موقع "Tehran Times" أنه "في القاموس الحقيقي للدبلوماسية ، يعني "الحياد" الجلوس بأدب بينما توبخك بشأن النفوذ الإيراني، ثم النظر بعيداً عندما يُسقط العدوّ متفجرات على أراضيك "عن طريق الخطأ". عندما سألت نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى مورغان أورتاغوس يوسف رجي عما إذا كان سيزور ، أجاب بفخر أنه منفتح على "كل الدول باستثناء تلك التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان". فهل يعني هذا أن واشنطن لا تتدخل في ، أم أن تدخلها أصبح ببساطة حقًا سياديًا؟"وبحسب الموقع، "الجزء المثير للدهشة هو أن رجي يبدو غير منزعج من الغارات الجوية المستمرة التي تشنها ، والاغتيالات، والانتهاكات اليومية للحدود الوطنية، لأنه على ما يبدو، إذا لم تكن القنابل موقعة من قبل وزير إيراني، فإنها لا تعتبر "تدخلاً". وقبل أشهر، استدعت أورتاغوس رجي إلى السفارة الأميركية، منتهكة بذلك البروتوكول الدبلوماسي ، وهو تذكير بأن واشنطن في هذه العلاقة تجلس على رأس الطاولة، ومن المتوقع من أن توافق وتستمع وتسجل الملاحظات".وأضاف الموقع، "في غضون ذلك، يؤكد لنا المبعوث الأميركي توماس برّاك، بكل عطف وتعاطف، أن لن يستخدم أبداً "القوة المميتة" لنزع سلاح "شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني". بعبارة أخرى: إن واشنطن تدرك أن ليس مجرد فصيل سياسي يمتلك أسلحة، بل هو قوة اجتماعية متجذرة، وأن فرض المواجهة من شأنه أن يشعل فتيل الصراع الأهلي".وتابع الموقع، "إن هذا الاهتمام بالوحدة اللبنانية أمر جميل، إلى أن نتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد في الوقت عينه بشن حملة عسكرية ساحقة ضد لبنان. فهل الأميركيون والإسرائيليون على خلاف؟ إن واشنطن لا تسعى إلى تجنب الحرب الأهلية، بل إنها تعمل على إبقاء هذه الفوضى في الاحتياط كوسيلة للمساومة، في حين تشرف إسرائيل على إراقة الدماء. الصيغة بسيطة: واشنطن تُطبّق العقوبات والضغط والنفوذ الدبلوماسي، أما إسرائيل فيتم تزويدها بالقوة الجوية وتُمارس الترهيب والتهديد. الأدوات مختلفة، إنما السياسة واحدة".وبحسب الموقع، "لا تسعى إلى منع إراقة الدماء، بل تسعى إلى الاستعانة بمصادر خارجية. والهدف واضح: إضعاف لبنان، وكسر عزيمته، ودفعه إلى التفاوض من منطلق الخوف. والعائق الحقيقي الوحيد في هذا السيناريو الجيوسياسي برمته هو القدرة على المقاومة، والردع، ووضوح الرؤية. فمن دون ذلك، لكان "الحياد" قد فُرضَ بالفعل بالنار والحديد".