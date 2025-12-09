حمادة: الحكومة لم تقدّم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله من جراء العدوان الإسرائيلي

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، على أنه "عندما يوافق حزب الله على السلوك الدبلوماسي لهذه الحكومة وهذه السلطة، يكون ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنها خطاب القسم أو البيان الوزاري، والتي يأتي في مقدمتها تحرير الأرض".
واضاف حمادة في كلمة له في خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء في الهرمل إحياءً للذكرى السنوية الأولى للشهيد حسين حسن هاشم : "لا يوجد حكومة على وجه الأرض لا تعتني بتحرير أرضها، ويمكن أن تكون حرة وسيدة ومستقلة، تنتمي إلى الوطن وأبنائه، وهي لا تقيم وزنًا لمشاكلهم واحتياجاتهم."
وأسف "لأن الحكومة لم تقدّم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله من جراء العدوان الإسرائيلي، ولم تهتم بتفاصيل تعزز حياته ومعيشته".