Advertisement

لبنان

حمادة: الحكومة لم تقدّم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله من جراء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
09-12-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1452676-639008760270337004.jpg
Doc-P-1452676-639008760270337004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، على أنه "عندما يوافق حزب الله على السلوك الدبلوماسي لهذه الحكومة وهذه السلطة، يكون ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنها خطاب القسم أو البيان الوزاري، والتي يأتي في مقدمتها تحرير الأرض".

واضاف حمادة في كلمة له في خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء في الهرمل إحياءً للذكرى السنوية الأولى للشهيد حسين حسن هاشم : "لا يوجد حكومة على وجه الأرض لا تعتني بتحرير أرضها، ويمكن أن تكون حرة وسيدة ومستقلة، تنتمي إلى الوطن وأبنائه، وهي لا تقيم وزنًا لمشاكلهم واحتياجاتهم."

وأسف "لأن الحكومة لم تقدّم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله من جراء العدوان الإسرائيلي، ولم تهتم بتفاصيل تعزز حياته ومعيشته".

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حمادة: نحن لم نمكّن عدوّنا من أنّ يُحقّق مشروعه
lebanon 24
09/12/2025 13:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور جو ويلسون: أدعو حكومتي لبنان وسوريا لإطلاق سراح سجناء سوريين من سجن رومية
lebanon 24
09/12/2025 13:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة استهدفت بلدة طير فلسيه بعد التهديد الإسرائيليّ
lebanon 24
09/12/2025 13:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارات إسرائيلية استهدفت منازل مكتظّة بالفلسطينيين في غزة
lebanon 24
09/12/2025 13:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

هذه الحكومة

سيد الشهداء

الإسرائيلي

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

الشهداء

الهرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2025-12-09
06:32 | 2025-12-09
06:23 | 2025-12-09
06:18 | 2025-12-09
06:17 | 2025-12-09
06:15 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24