وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة وطنية للتطوع

احتفلت ، بالشراكة مع اليونيسف، بمساهمات الشباب والشابات المتطوعين في مختلف المناطق، وأطلقت رسميا لمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين، المنصة الرقمية "نحن متطوعون/متطوعات"، وهي أول نظام وطني يهدف إلى ربط الشباب بفرص تطوع آمنة وموثوقة وذات أثر مجتمعي ملموس. وقد سلط الحدث الضوء على الدور المتزايد للتطوع في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ المشاركة المدنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في دعم تعافي وصنع مستقبله.وبتمويل من حكومة ، وتنفيذ بالشراكة مع أنيرا وLive Love ، تعمل المنصة على ربط الشباب بفرص تطوعية توفرها البلديات، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات العامة في مختلف المناطق، وتضمن أن يكون التطوع منظما، شاملا، ومتاحا لجميع الشباب، بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن سكنهم.وللمناسبة، أكدت وزيرة حنين السيد " الوزارة بدعم مشاركة الشباب وترسيخ ثقافة المسؤولية المدنية"، وقالت:"يشكل العمل التطوعي بالنسبة إلينا في الوزارة ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع وقدرته على مواجهة الأزمات. ومن خلال المنصة الوطنية للتطوع، نعمل على ربط الشباب والجمعيات والمؤسسات بفرص هادفة تحدث فرقا حقيقيا على الأرض وتترجم روح المشاركة والمسؤولية".تابعت:"أشكر جميع شركائنا المحليين والدوليين على دعمهم المستمر، وفريق الوزارة الذي يواكب هذا الجهد الوطني بإيمان والتزام، كما أعبر بفخر عن تقديري العميق للمشاركين في المبادرات التطوعية، فحماسهم، وإبداعهم، وروح المبادرة لديهم تشكل مصدر إلهام ودليلا على أن طاقات الشباب قادرة على دفع مجتمعنا نحو مستقبل أكثر تضامنا وازدهارا".وختمت:"إن كل مبادرة تطوعية، وكل ساعة يخصصها المتطوعون لخدمة الآخرين، تجسد رؤية مشتركة لوطن أقوى يقوم على الشراكة والمسؤولية والأمل".بدوره قال سفير هولندا مولن:"تلتزم هولندا التزاما عميقا بتمكين الشباب في مختلف أنحاء لبنان، وفي وطننا، وفي جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بقوة بل وبضرورة العمل التطوعي لبناء مجتمع صحي، وقد أثبتت منصة نحن، بالفعل ما يمكن تحقيقه عندما تمنح الشابات والشبان الفرصة لخدمة مجتمعاتهم، ويسعدني أن أرى عدد المتطوعين والشراكات وساعات التطوع التي أسهمت بها هذه المنصة حتى الآن".اما ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي فقال: "تجمع الاجتماعية وحكومة هولندا واليونيسف رؤية مشتركة واضحة ألا وهي تمكين الشباب في لبنان من المشاركة والقيادة وصنع مستقبلهم. فالتطوع ليس نشاطا فحسب، بل هو محرك أساسي لاكتساب المهارات، وبناء الثقة، وتعزيز الانخراط المدني"، لافتا الى انه "عندما تتاح للشباب فرصة المساهمة، يكتسبون شعورا بالهدف، ويعززون انتماءهم، ويصبحون عناصر تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، فمشاركتهم ضرورة لتعافي لبنان واستقراره على المدى ".اشارة الى انه منذ تطويرها في العام 2023، جمعت منصة "نحن متطوعون/ متطوعات" أكثر من 24,000 شابا وشابة قدموا ما يزيد على 55,000 ساعة تطوع، بالشراكة مع أكثر من 140 جهة فاعلة على المستوى الوطني. وتواصل المنصة توسعها، فتعزز مسارات المشاركة المدنية للشباب، وتسهم في إطلاق طاقاتهم للمشاركة في التنمية المحلية وبناء صمود المجتمعات، مما يجعلها أكبر منظومة رقمية وطنية للتطوع الشبابي ومركزا لدعم المواطنة الفاعلة والمشاركة المجتمعية وتمكين الشباب في مختلف أنحاء لبنان. وتجدد وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف التزامهما المشترك بضمان حصول كل شاب وشابة في لبنان على الفرصة للتعلم، والمساهمة والقيادة من خلال تجارب تطوعية آمنة ومنظمة وشاملة.