سفير قطر: نواصل دعمنا للجيش اللبناني ونحرص على استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه

أكد سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في ذكرى اليوم الوطني أن علاقات أخوية راسخة جمعت دولة قطر والجمهورية ، وشكلت نموذجا مميزا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والدعم المتواصل، بحيث لم تتوان دولة قطر يوما عن الوقوف إلى جانب ومساندته لتخطي الازمات والظروف وها هي اليوم تجدد التزامها الثابت بدعم الاشقاء اللبنانيين في مختلف المجالات، من الاستثمار والتنمية الى الثقافة والتعليم والصحة وغيرها، كما تواصل دعمها للجيش اللبناني بالتنسيق مع الجانب الأميركي انطلاقا من حرصها الصادق على استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. ويشمل الدعم القطري القطاع الصحي من خلال تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وإعادة تأهيلها، وقطاع النقل اذ قدمت عددا كبيرا من الحافلات لتحسين حياة المواطن وتطوير خدمات النقل العام".

وأضاف: "لا يمكن ان ننسى مجال التعليم والمشاريع التي تنفذها مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بهدف تعزيز صمود الشباب اللبناني وبناء شراكة طويلة الأمد مع وزارة التربية والتعليم والجامعات في لبنان، بالاضافة الى المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، وانطلاقا من ايمانها بأن لبنان يملك مقومات وفرص استثمارية كبيرة، سعت دولة قطر الى تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والغاز والاستثمار في الموانئ والمطارات والبنى التحتية".

وقال: "نغتنم هذه المناسبة للتعبير عن تقديرنا الصادق والعميق لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والرئيس ورئيس الحكومة نواف سلام والشعب التعاون البناء والعلاقات الراسخة التي نفتخر بها ونعمل على الارتقاء بها الى اعلى المستويات."