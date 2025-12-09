البستاني: الجيش يعمل بلا كلل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم الانتقادات

كتب عبر منصة "إكس": "تشرفت بزيارة العماد في مكتبه في اليرزة، حيث أجرينا جولة أفق عامة حول الأوضاع في . وقد أثنيت على عمل وإنجازات التي تعمل ليل نهار، وبكل جهد وتفانٍ، لحفظ الأمن وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، غير آبهة بالانتقادات من مختلف الجهات. وقد أعربتُ عن دعمي الكامل للجيش في كل الخطوات التي يقوم بها".

Advertisement