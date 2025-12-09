Advertisement

لبنان

البستاني: الجيش يعمل بلا كلل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم الانتقادات

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:15
كتب النائب فريد البستاني عبر منصة "إكس": "تشرفت بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، حيث أجرينا جولة أفق عامة حول الأوضاع في لبنان. وقد أثنيت على عمل وإنجازات المؤسسة العسكرية التي تعمل ليل نهار، وبكل جهد وتفانٍ، لحفظ الأمن وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، غير آبهة بالانتقادات من مختلف الجهات. وقد أعربتُ عن دعمي الكامل للجيش في كل الخطوات التي يقوم بها".
09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
08:35 | 2025-12-09
