18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من أجل قطاع صحي أقوى.. الرافعي وديب يؤكدان التنسيق والعمل المشترك
Lebanon 24
09-12-2025
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت محافظ
الشمال
بالإنابة
إيمان الرافعي
في مكتبها في سرايا
طرابلس
نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ميلاد ديب على رأس وفد من أعضاء
مجلس النقابة
.
Advertisement
ورحبت الرافعي بالنقيب ديب والوفد المرافق، وقدمت لهم التهاني بمناسبة فوزهم في الانتخابات النقابية، متمنية لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.
وأكدت الرافعي" استعدادها للتعاون الكامل مع النقيب وأعضاء المجلس"، مشددة على "أهمية الشراكة بين الإدارة الرسمية والنقابات المهنية في خدمة المجتمع وتعزيز القطاع الصحي في الشمال، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تنسيقا متواصلا وجهودا مشتركة".
بدوره، شكر النقيب ديب المحافظ الرافعي على حفاوة الاستقبال، مثمنا "دعمها وتعاونها"، ومؤكدا" حرص النقابة على العمل جنبا إلى جنب مع المحافظ الرافعي والدوائر الادارية لما فيه مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بازرلي من النبطية: من أجل نقابة قوية ووطن سيّد حرّ مستقلّ
Lebanon 24
بازرلي من النبطية: من أجل نقابة قوية ووطن سيّد حرّ مستقلّ
09/12/2025 16:16:37
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من العمل على الأرض في قطاع غزة
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من العمل على الأرض في قطاع غزة
09/12/2025 16:16:37
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: تقديم ضمانات أمنية قوية لكييف أمرٌ أساسي من أجل تحقيق السلام
Lebanon 24
ماكرون: تقديم ضمانات أمنية قوية لكييف أمرٌ أساسي من أجل تحقيق السلام
09/12/2025 16:16:37
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
النقل المشترك: نرفض المسّ بحقوق موظفي قطاع الخليوي
Lebanon 24
النقل المشترك: نرفض المسّ بحقوق موظفي قطاع الخليوي
09/12/2025 16:16:37
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
إيمان الرافعي
مجلس النقابة
أعضاء المجلس
طرابلس
هنية
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:05 | 2025-12-09
09/12/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:03 | 2025-12-09
09/12/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:45 | 2025-12-09
09/12/2025 08:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
Lebanon 24
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:38 | 2025-12-09
09/12/2025 08:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:05 | 2025-12-09
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:03 | 2025-12-09
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:01 | 2025-12-09
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
08:45 | 2025-12-09
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:38 | 2025-12-09
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
08:35 | 2025-12-09
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24