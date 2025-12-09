Advertisement

لبنان

من أجل قطاع صحي أقوى.. الرافعي وديب يؤكدان التنسيق والعمل المشترك

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:34
Doc-P-1452706-639008806569496057.png
Doc-P-1452706-639008806569496057.png photos 0
استقبلت محافظ الشمال بالإنابة  إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ميلاد ديب على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة.
ورحبت الرافعي بالنقيب ديب والوفد المرافق، وقدمت لهم التهاني بمناسبة فوزهم في الانتخابات النقابية، متمنية لهم التوفيق في مهامهم الجديدة. 

وأكدت الرافعي" استعدادها للتعاون الكامل مع النقيب وأعضاء المجلس"، مشددة على "أهمية الشراكة بين الإدارة الرسمية والنقابات المهنية في خدمة المجتمع وتعزيز القطاع الصحي في الشمال، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تنسيقا متواصلا وجهودا مشتركة".

بدوره، شكر النقيب ديب المحافظ الرافعي على حفاوة الاستقبال، مثمنا "دعمها وتعاونها"، ومؤكدا" حرص النقابة على العمل جنبا إلى جنب مع المحافظ الرافعي والدوائر الادارية لما فيه مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء". (الوكالة الوطنية)
