لبنان

إسرائيل: نزع سلاح "الحزب" مستمرّ بعد الأعياد

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:45
بعد التصعيد الإسرائيلي يوم امس واستهداف مواقع تابعة لـ"قوات الرضوان"، جاء الإعلام الإسرائيلي ليبرز الضغط السياسي والعسكري، حيث كشفت صحيفة "معاريف" أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى احتمال تحرّك الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية بعد تحسّن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك في إطار ما تسميه إسرائيل "استكمال عملية نزع سلاح حزب الله".
في هذا السياق، رأت مصادر متابعة عبر "لبنان٢٤" أن "الاستهدافات الإسرائيلية التي لا زمان ولا مكان لها تشكّل رسالة واضحة بأن إسرائيل تعتبر جهود الحكومة اللبنانية جنوب الليطاني غير كافية".
وأضافت المصادر أن "إسرائيل لا ترى في المسار التفاوضي سبباً لوقف عملياتها العسكرية، بل تستخدم التصعيد كأداة ضغط ميدانية وسياسية في آنٍ واحد".
وتابعت المصادر مشيرة إلى أن "تعيين السفير سيمون كرم كمدني في وفد لبنان إلى الميكانيزم قد يشكّل هدنة موقتة تهدف إسرائيل من خلالها إلى إعادة خلط الأوراق".
وأوضحت المصادر أن "كلام رئيس الجمهورية وضع حدوداً واضحة لدور كرم، المحصور بوقف الاعتداءات واستعادة الأراضي وعودة الأسرى، فيما ملف نزع سلاح حزب الله ليس من صلاحياته".
وختمت المصادر بالقول إن "لبنان يقف أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتقاطع الضغوط الدولية والتصعيد الإسرائيلي والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله في مشهد يزداد توتراً".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

