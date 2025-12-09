إسرائيل: نزع سلاح "الحزب" مستمرّ بعد الأعياد

Advertisement

بعد التصعيد يوم امس واستهداف مواقع تابعة لـ"قوات الرضوان"، جاء الإعلام الإسرائيلي ليبرز الضغط السياسي والعسكري، حيث كشفت صحيفة "معاريف" أن التقديرات في تشير إلى احتمال تحرّك الجيش الإسرائيلي على الشمالية بعد تحسّن الأحوال الجوية وانقضاء أعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك في إطار ما تسميه "استكمال عملية نزع سلاح ".في هذا السياق، رأت مصادر متابعة عبر "لبنان٢٤" أن "الاستهدافات التي لا زمان ولا مكان لها تشكّل رسالة واضحة بأن إسرائيل تعتبر جهود جنوب غير كافية".وأضافت المصادر أن "إسرائيل لا ترى في المسار التفاوضي سبباً لوقف عملياتها العسكرية، بل تستخدم التصعيد كأداة ضغط ميدانية وسياسية في آنٍ واحد".وتابعت المصادر مشيرة إلى أن "تعيين السفير سيمون كرم كمدني في وفد إلى الميكانيزم قد يشكّل هدنة موقتة تهدف إسرائيل من خلالها إلى إعادة خلط الأوراق".وأوضحت المصادر أن "كلام رئيس الجمهورية وضع حدوداً واضحة لدور كرم، المحصور بوقف الاعتداءات واستعادة الأراضي وعودة الأسرى، فيما ملف نزع سلاح حزب الله ليس من صلاحياته".وختمت المصادر بالقول إن "لبنان يقف أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتقاطع الضغوط الدولية والتصعيد الإسرائيلي والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله في مشهد يزداد توتراً".