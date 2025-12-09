Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة من محيط كازينو لبنان إلى جسر نهر الموت

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:45
يشهد الأوتوستراد الساحلي الممتد من محيط كازينو لبنان وصولاً إلى جسر نهر الموت زحمة سير خانقة، حيث توقفت الحركة بشكل شبه كامل منذ حوالى نصف ساعة.
