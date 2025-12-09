تدابير أمنيّة مُشدّدة في طرابلس

أقامت القوى الأمنيّة اليوم، حواجز في شوراع ، واتّخذت تدابير مشدّدة في المدينة.

Advertisement

وبحسب المعلومات، من المتوقّع أنّ تستمرّ التدابير الأمنيّة في المدينة، حتّى ساعات الصباح الأولى من يوم غدّ.