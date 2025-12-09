18
لبنان
تدابير أمنيّة مُشدّدة في طرابلس
Lebanon 24
09-12-2025
|
05:48
A-
A+
أقامت القوى الأمنيّة اليوم، حواجز في شوراع
طرابلس
، واتّخذت تدابير مشدّدة في المدينة.
وبحسب المعلومات، من المتوقّع أنّ تستمرّ التدابير الأمنيّة في المدينة، حتّى ساعات الصباح الأولى من يوم غدّ.
