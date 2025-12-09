Advertisement

لبنان

تدابير أمنيّة مُشدّدة في طرابلس

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1452713-639008815864827840.jpg
Doc-P-1452713-639008815864827840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت القوى الأمنيّة اليوم، حواجز في شوراع طرابلس، واتّخذت تدابير مشدّدة في المدينة.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، من المتوقّع أنّ تستمرّ التدابير الأمنيّة في المدينة، حتّى ساعات الصباح الأولى من يوم غدّ.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحدث: إجراءات أمنية مشددة محيط قصر العدل في بيروت مع بدء استجواب فضل شاكر
lebanon 24
09/12/2025 16:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا ترفع جاهزيتها في البحر الأسود.. إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات على ناقلات نفط
lebanon 24
09/12/2025 16:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ورود الأبدية وإجراءات أمنية مشددة… تفاصيل جديدة عن زفاف تايلور سويفت
lebanon 24
09/12/2025 16:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
lebanon 24
09/12/2025 16:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
08:35 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24