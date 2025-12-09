Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. توقيف 34 شخصاً وضبط مركبات مخالفة

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:58
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة جميع أنواع المخالفات في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها.
بتاريخ 27-11-2025، أوقفت دوريات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في محلة مشاريع- القاع، /34/ شخصًا من الجنسية السورية بجرم دخول البلاد خلسة، و/3/ دراجات آلية دون أرقام هياكل. كما جرى ضبط /62/ دراجة آلية دون تسجيل، فان نوع “سانغ يونغ” وتوك توك.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
