وزارة الصحة تُعلن عن عدد الشهداء والجرحى منذ توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار

أصدر التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تُوثّق "عدد والجرحى بسبب الاعتداءات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025"، وذلك وفق الآتي:- عدد الشهداء: 335- عدد الجرحى: 973- الحصيلة الإجمالية: 1308