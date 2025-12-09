Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تُعلن عن عدد الشهداء والجرحى منذ توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:11
أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تُوثّق "عدد الشهداء والجرحى بسبب الاعتداءات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025"، وذلك وفق الآتي:
- عدد الشهداء: 335

- عدد الجرحى: 973

- الحصيلة الإجمالية: 1308
 
 
 
