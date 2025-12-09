18
لبنان
جلسة للجنة الإدارة والعدل برئاسة عدوان لمتابعة تعديل قانون القضاء
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:32
A-
A+
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب
جورج
عدوان لدرس جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس المرسوم الرقم 1105 تاريخ 5/9/2025، الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتنظيم
القضاء
العدلي، وتابعت استعراض ومناقشة الملاحظات التي تضمنها المرسوم المذكور، كما المواد التي تناولها.
حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله،
علي حسن خليل
، عماد الحوت، حسين
الحاج حسن
، اسامة سعد، علي خريس ومروان حمادة، ايوب حميد، ملحم خلف، امين شري وجميل
السيد.
كما حضر وزير العدل عادل نصار.
تابعت اللجنة درس ومناقشة المواد على ضوء ملاحظات المرسوم الرقم 1105 موضوع البحث، وبنتيجة المداولة والنقاش، والتي سبق للجنة ان بدات بها في جلسة سابقة، وبعد متابعة درس الملاحظات والمواد المعنية بها، كما وبعد الاطلاع على صياغة المادتين التي سبق ان علقتهما لاعادة صياغتهما، وبعد اعادة قراءة جميع المواد على ضوء التعديلات وجعلها متسقة مع بعضها اقرت اللجنة التعديلات المقترحة مع مقرابة بقية مواد القانون موضوع البحث اقرت اللجنة المواد بعد اخذها بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية المتضمنة في المرسوم الرقم 1105 تاريخ 5/9/2025.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحات والمشاريع المحالة اليها في جلسات لاحقة. (الوكالة الوطنية)
