18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجميّل يتقدم بالشكر للنواب والرسمين والأصدقاء
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتقدم الرئيس أمين الجميّل من فخامة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
بخالص الشكر لتكبدّه عناء الانتقال الى المستشفى للاطمئنان الى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها وتكللت بالنجاح.
Advertisement
ويخصّ الرئيس الجميّل بالشكر دولة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
ودولة
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام لاتصالهما للاطمئنان.
ويتوجه بالشكر الى غبطة البطريرك الكاردينال
مار بشارة
الراعي
والقيادات الروحية والرسمية والحزبية والأصدقاء الذين أبدوا كل تعاطف واهتمام. ويتقدّم بالشكر من الفريق الطبي ومن ادارة مستشفى أوتيل ديو الجامعي، للعناية التي كانت محل تقدير كبير بالنسبة لي ولعائلتي. ويعرب عن امتنانه للعناية ما بعد الجراحة التي تلقاها في مستشفى مركز بحنس الطبي.
وإذ يمضي الرئيس الجميّل فترة نقاهة يعود بعدها الى ممارسة مهامه، يتمنى أن يمنّ الله على الجميع موفور الصحة والأمان.
مواضيع ذات صلة
النائب سليمان: كل الشكر لمملكة الخير على وقوفها الدائم مع لبنان
Lebanon 24
النائب سليمان: كل الشكر لمملكة الخير على وقوفها الدائم مع لبنان
09/12/2025 16:18:40
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
09/12/2025 16:18:40
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل: مجلس النواب سيقوم بما عليه بملف الانتخابات إذا سُمح له بذلك
Lebanon 24
سامي الجميل: مجلس النواب سيقوم بما عليه بملف الانتخابات إذا سُمح له بذلك
09/12/2025 16:18:40
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى قصر بعبدا
Lebanon 24
وصول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى قصر بعبدا
09/12/2025 16:18:40
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس مجلس الوزراء
العماد جوزاف عون
مجلس الوزراء
جوزاف عون
مار بشارة
نبيه بري
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات
Lebanon 24
وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات
09:15 | 2025-12-09
09/12/2025 09:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:05 | 2025-12-09
09/12/2025 09:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
Lebanon 24
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:03 | 2025-12-09
09/12/2025 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:45 | 2025-12-09
09/12/2025 08:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:15 | 2025-12-09
وزير العدل يشيد بالقضاة ويبرز إنجازات الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات
09:05 | 2025-12-09
توقيف مطلوب خطير في عكار
09:03 | 2025-12-09
كرامي: الإصرار على التدريس في لبنان هو فعل إيمان بالوطن والمستقبل
09:01 | 2025-12-09
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
08:45 | 2025-12-09
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
08:38 | 2025-12-09
صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24