Advertisement

لبنان

الجميّل يتقدم بالشكر للنواب والرسمين والأصدقاء

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1452739-639008844482277865.jpg
Doc-P-1452739-639008844482277865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتقدم الرئيس أمين الجميّل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بخالص الشكر لتكبدّه عناء الانتقال الى المستشفى للاطمئنان الى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها وتكللت بالنجاح. 
Advertisement
ويخصّ الرئيس الجميّل بالشكر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لاتصالهما للاطمئنان.
 
ويتوجه بالشكر الى غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة الراعي والقيادات الروحية والرسمية والحزبية والأصدقاء الذين أبدوا كل تعاطف واهتمام. ويتقدّم بالشكر من الفريق الطبي ومن ادارة مستشفى أوتيل ديو الجامعي، للعناية  التي كانت محل تقدير كبير بالنسبة لي ولعائلتي. ويعرب عن امتنانه للعناية ما بعد الجراحة التي تلقاها في مستشفى مركز بحنس الطبي.
وإذ يمضي الرئيس الجميّل فترة نقاهة يعود بعدها الى ممارسة مهامه، يتمنى أن يمنّ الله على الجميع موفور الصحة والأمان.
مواضيع ذات صلة
النائب سليمان: كل الشكر لمملكة الخير على وقوفها الدائم مع لبنان
lebanon 24
09/12/2025 16:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال
lebanon 24
09/12/2025 16:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: مجلس النواب سيقوم بما عليه بملف الانتخابات إذا سُمح له بذلك
lebanon 24
09/12/2025 16:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى قصر بعبدا
lebanon 24
09/12/2025 16:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس الوزراء

العماد جوزاف عون

مجلس الوزراء

جوزاف عون

مار بشارة

نبيه بري

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2025-12-09
09:05 | 2025-12-09
09:03 | 2025-12-09
09:01 | 2025-12-09
08:45 | 2025-12-09
08:38 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24