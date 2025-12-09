الجميّل يتقدم بالشكر للنواب والرسمين والأصدقاء



يتقدم الرئيس أمين الجميّل من فخامة رئيس الجمهورية بخالص الشكر لتكبدّه عناء الانتقال الى المستشفى للاطمئنان الى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها وتكللت بالنجاح.ويخصّ الرئيس الجميّل بالشكر دولة ودولة نواف سلام لاتصالهما للاطمئنان.

ويتوجه بالشكر الى غبطة البطريرك الكاردينال والقيادات الروحية والرسمية والحزبية والأصدقاء الذين أبدوا كل تعاطف واهتمام. ويتقدّم بالشكر من الفريق الطبي ومن ادارة مستشفى أوتيل ديو الجامعي، للعناية التي كانت محل تقدير كبير بالنسبة لي ولعائلتي. ويعرب عن امتنانه للعناية ما بعد الجراحة التي تلقاها في مستشفى مركز بحنس الطبي.

وإذ يمضي الرئيس الجميّل فترة نقاهة يعود بعدها الى ممارسة مهامه، يتمنى أن يمنّ الله على الجميع موفور الصحة والأمان.