النقابات العمالية تطالب الحكومة بتصحيح رواتب العاملين بالمصالح والمؤسسات العامة

Advertisement

عقد اتحادا للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة بحضور جميع النقابات الأعضاء في الاتحادين ورئيس اجتماعا مشتركا في العام برئاسة الدكتور .وأصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى "إن الهدف الذي لم يعد خافيا على احد هو التوجه الحكومي الممنهج نحو التخلص من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والادارات العامة والحكم عليها بالموت البطيء لتحل محلها الشركات الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن".ولفتوا الى ان" الحكومة قد امتنعت حتى عن منح العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بدلات غلاء المعيشة ، ولم تصحح رواتب العاملين فيها لا بل تمتنع بواسطة وزارات الوصاية عن دفع مستحقاتهم او ترفض الموافقة على تعديل رواتب العاملين فيها".واكدوا" ضرورة قيام الحكومة بتصحيح الرواتب والاجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة بما يتناسب مع التضخم الحاصل ، ويضمن العيش ".واكد الاتحادان "دعمهما للتحركات التي تقوم بها رابطة موظفي والنقابات الأعضاء ولا سيّما نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي" .