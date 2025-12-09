لقاء في بكركي بين البطريرك الراعي وسفير قطر لمناقشة آخر المستجدات

Advertisement

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، سفير دولة قطر في سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة أكد فيها "وقوف قطر الى جانب لبنان في جميع قضاياه".كما تم في خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحة الداخلية والإقليمية.والتقى المستشار الثقافي لدى السفارة في لبنان السيد محمد رضا .وتم عرض العلاقات الثنائية.ومن الزوار : رئيس "كاريتاس لبنان" الجديد الأب سمير غاوي، فرئيس بلدية ادما_ الدفنة جوزف شهوان. (الوكالة الوطنية)