لبنان

لقاء في بكركي بين البطريرك الراعي وسفير قطر لمناقشة آخر المستجدات

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:20
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير  دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة أكد فيها "وقوف قطر الى جانب لبنان في جميع قضاياه".
كما تم في خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحة الداخلية والإقليمية.

والتقى الراعي المستشار الثقافي لدى السفارة الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا .وتم عرض العلاقات الثنائية.

ومن الزوار : رئيس "كاريتاس لبنان" الجديد الأب سمير غاوي، فرئيس بلدية ادما_ الدفنة جوزف شهوان. (الوكالة الوطنية)
