لبنان

نقابة المخابز والضمان الاجتماعي تتعاونان لتصحيح أوضاع العمال وضمان حقوقهم

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:22
زار اليوم رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان  شحادة المصري، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه في مبنى الضمان، وعقد اجتماع تم في خلاله، وفق بيان للنقابة، "التداول في شؤون ومعاناة ومطالب العمال واوضاع الافران بشكل عام و الافران التي لم تسجل في الضمان وعدم تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي، وكذلك الافران التي لم تصرح عن العمال المكتومين وعن التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة وعن الاتفاقية التي جرت في وزارة الاقتصاد والتجارة".
وأوضح البيان "ان جوا من الصراحة  والإيجابية ساد الاجتماع، والشعور  أيضابالمسؤولية تجاه العمال والحفاظ على الضمان الاجتماعي ط 

بدوره ، الدكتور كركي، وفق البيان،  حيا ا"لخطوات التي تنفذ من اجل الحفاظ على الضمان وسوف لن يدخر اي جهد في سبيل ذلك". واكد "التعاون والابلاغ عن الافران المخالفة لعدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي وابقاء الاجتماعات مفتوحه من اجل تصحيح الخلل" .
 
