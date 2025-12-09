نقابة المخابز والضمان الاجتماعي تتعاونان لتصحيح أوضاع العمال وضمان حقوقهم

Advertisement

زار اليوم رئيس في وجبل لبنان شحادة المصري، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي في مكتبه في مبنى الضمان، وعقد اجتماع تم في خلاله، وفق بيان للنقابة، "التداول في شؤون ومعاناة ومطالب العمال واوضاع الافران و الافران التي لم تسجل في الضمان وعدم تسجيل عمالهم في الضمان الاجتماعي، وكذلك الافران التي لم تصرح عن العمال المكتومين وعن التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة وعن الاتفاقية التي جرت في ".وأوضح البيان "ان جوا من الصراحة والإيجابية ساد الاجتماع، والشعور أيضابالمسؤولية تجاه العمال والحفاظ على الضمان الاجتماعي طبدوره ، الدكتور كركي، وفق البيان، حيا ا"لخطوات التي تنفذ من اجل الحفاظ على الضمان لن يدخر اي جهد في سبيل ذلك". واكد "التعاون والابلاغ عن الافران المخالفة لعدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي وابقاء الاجتماعات مفتوحه من اجل تصحيح الخلل" .