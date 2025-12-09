باسيل استقبل وفد بلدية رميش وأثنى على صمود أهالي البلدة

Advertisement

استقبل رئيس " " النائب وفداً من بلدية رميش برئاسة رئيس البلدية حنا العميل، وذلك بحضور منسّق هيئة قضاء بنت – صور ماهر طانيوس، أمين سر مارون حنا، ومنسّق هيئة رميش .وقد وضع الوفد في صورة الواقعين المعيشي والأمني اللذين تعيشهما البلدة في ظل الحرب، ونقل إليه هواجس أهلها.وخلال اللقاء، حيّا باسيل أهالي رميش على صمودهم وتجذّرهم في أرضهم، مؤكداً أن" بقاءهم في بلدتهم هو فعل قوة وصمود،" ومشدّداً على" أهمية عيش أبناء رميش بسلام مع محيطهم". كما أكد أننا "نريد السلام للبنان ونطمح إلى الاستقرار على الحدود بما يحمي اللبنانيين، أبناء القرى الحدودية".