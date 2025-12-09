Advertisement

لبنان

باسيل استقبل وفد بلدية رميش وأثنى على صمود أهالي البلدة

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:32
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وفداً من بلدية رميش برئاسة رئيس البلدية  حنا العميل، وذلك بحضور منسّق هيئة قضاء بنت جبيل – صور  ماهر طانيوس، أمين سر مجلس القضاء مارون حنا، ومنسّق هيئة رميش إيلي العلم.
وقد وضع الوفد باسيل في صورة الواقعين المعيشي والأمني اللذين تعيشهما البلدة في ظل الحرب، ونقل إليه هواجس أهلها.
وخلال اللقاء، حيّا باسيل أهالي رميش على صمودهم وتجذّرهم في أرضهم، مؤكداً أن" بقاءهم في بلدتهم هو فعل قوة وصمود،" ومشدّداً على" أهمية عيش أبناء رميش بسلام مع محيطهم". كما أكد أننا "نريد السلام للبنان ونطمح إلى الاستقرار على الحدود بما يحمي اللبنانيين، أبناء القرى الحدودية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24