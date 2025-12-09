Advertisement

لبنان

بالصورة... العثور على رفات شهيد في مُحيط بركة دير سريان

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:37
عثرت فرق الدفاع المدني والجيش على رفات شهيد في محيط بركة دير سريان - قضاء مرجعيون.
دير سريان

مرجعيون

