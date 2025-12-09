Advertisement

لبنان

مخزومي: الحديقة الجديدة شاهد على رؤية رفيق الحريري للبنان المزدهر

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:45
اعلن النائب فؤاد مخزومي مشاركنه في وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت،" لتكون شاهدًا حيًا على رؤيته للبنان المزدهر".
وكتب:"هذا المشروع يكرّس الاهتمام بالمساحات الخضراء ويعزز الطابع البيئي للمدينة بما يعكس هويتها الطبيعية في إطار رؤية أشمل لإعادة تنظيم المجال العام بما يضمن بيئة حضرية أكثر انسجامًا مع تطلعات أهل العاصمة وزوارها".
