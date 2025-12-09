19
سلام: إعداد مشروع قانون الفجوة المالية يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:01
A-
A+
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام رئيس
مجلس الإدارة
والمدير العام لمرفأ
بيروت
، مروان النفي، على رأس وفدٍ من مجلس الإدارة، وذلك في حضور
الأمين العام
لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وكان الرئيس سلام قد استهلّ الاجتماع بتهنئة مجلس الإدارة على تعيينه الأخير. وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج التي توصّل إليها المجلس في إطار الدراسة التشخيصية الشاملة التي أعدّها حول كفاءة العمل والتحدّيات الإدارية التي يواجهها المرفأ. كما اطّلع الرئيس سلام من الوفد على الخطوات التي يقوم بها المجلس لتطوير وتحديث العمل في المرفأ.
من جهته
، أوضح النفي أنّ الوفد شكر رئيس الحكومة على زيارته الأخيرة لمرفأ بيروت وعلى ترؤسه اجتماعًا لمجلس الإدارة، لافتًا إلى أنّ هذه الزيارة شكّلت دعمًا مهمًا لجهود المجلس في النهوض بعمل المرفأ.
وشدّد الرئيس سلام في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المطروحة، نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفأ بيروت في تعزيز النمو الاقتصادي في
لبنان
.
سيزانا
واستقبل سلام ماجالي سيزانا رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الإدارة العامة للخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية
الفرنسية
.
وخلال الاجتماع، جرى البحث في التقدّم المُحرَز نحو وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الفجوة المالية، الذي سيُعرَض قريبًا على
مجلس الوزراء
.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أنّ إعداد مشروع القانون يتمّ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لضمان حسن تطبيقه. كما شدّد الرئيس سلام على الأولويات التي تقود عملية الصياغة: فمن جهة، الالتزام التام بحماية حقوق المودعين وصون مصالحهم؛ ومن جهة أخرى، العمل على إرساء قطاع مصرفي صحي، بما يعزّز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي في لبنان.
