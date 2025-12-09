توقيف شخصين متورطين بمحاولات سرقة وتصوير مشبوه في المعاملتين

Advertisement

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، لا سيّما تلك المتعلّقة بالسّرقة على اختلاف أنواعها، وبعد ادّعاء إحدى المواطنات لدى فصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ المدعو: ش. ز. (مواليد 1973، لبناني) بسرقة مبلغ /9،000/ دولار أميركيّ، وخاتم، وأساور ذهبيّة تُقدّر قيمتها بحوالي /4،000/ دولار أميركي من داخل غرفة نومها، باشرت مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد مكان وجود السّارق، وتوقيفه.وبنتيجة المُتابعة، تم رصده في محلة بعبدات من قبل إحدى دوريّات المفرزة، وتوقيفه بعد قرابة السّاعتين من الادّعاء.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه أقدم على السّرقة من داخل غرفة المدّعية على مراحل.وفي سياق متّصل، توافرت معلومات للمفرزة حول قيام أشخاص بعمليات سرقة في منطقة المعاملتين.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الحثيثة، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل كلّ من:م. خ. (مواليد 1994، لبناني) على متن درّاجة آلية دون لوحات تسجيل لون أسود.ت. ع. (سوري بحسب أقواله)لإقدامهما على أخذ صور فوتوغرافية داخل مواقف فندقَين في محلة المعاملتَين في أوقات مختلفة.وقد تبيّن وجود مذكّرة توقيف بجرم محاولة قتل بحقّ الأوّل، ومذكّرة توقيف بجرم حرق بحقّ الثاني.كما تبيّن أنّ الدرّاجة الآلية مسروقة موضوع بلاغ بحث وتحرّ صادر عن فصيلة .أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ.