لبنان

الكتائب: تعيين كرم خطوة إيجابية ولبنان أمام لحظة تاريخيّة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:16
Doc-P-1452773-639008902779203611.jpg
Doc-P-1452773-639008902779203611.jpg photos 0
عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:
١- يرحّب المكتب السياسي بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للفريق اللبناني المفاوض، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية. ويجدّد دعوته  بضرورة مواكبة هذا الإجراء عبر تسريع بسط سيادة الدولة بحصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعيّة.

2- يرفض المكتب السياسي ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، من حصرٍ للحلّ بجنوب الليطاني بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١، ويعتبر  أن قبول حزب الله بحصر  السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية من منطقة الحدود مع إسرائيل حصراً، يقطع الشك باليقين من أن هدف السلاح والبنية العسكرية هو الداخل اللبناني ومنع قيام الدولة.

3 - يتوقف المكتب السياسي امام الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في سوريا، وهو حدث يؤكد أن أي حكم مستبد يقتل شعبه ويحتل ارض غيره الى زوال مهما طال الزمن. وفي هذه المناسبة، يشدّد على مطلب الكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والقبض على المجرم حبيب الشرتوني. 
ويضع المكتب السياسي التسريبات المصوّرة الأخيرة للطاغية برسم جمهور حزب الله، علّها تشكّل لحظة وعي وإعادة نظر في مصداقية من سوّقوا لمصيرية القتال والموت طوال أعوام.

4- في ظلّ انتهاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من إعداد تقريرها حول آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ورفعها الملف إلى الهيئة العامة، بات من الضروري تحويل هذا التقرير إلى خطوات عملية تُعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.
ويطالب حزب الكتائب رئيس مجلس النواب بدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، لمناقشة هذا الملف وإقرار ما يلزم لتأمين مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة، احترامًا لحقوقهم السياسية، وإنهاءً لحالة التسويف التي تطال هذا الحق منذ سنوات
