الكتائب: تعيين كرم خطوة إيجابية ولبنان أمام لحظة تاريخيّة

عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:١- يرحّب المكتب السياسي بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للفريق اللبناني المفاوض، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية. ويجدّد دعوته بضرورة مواكبة هذا الإجراء عبر تسريع بسط سيادة الدولة بحصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعيّة.2- يرفض المكتب السياسي ما جاء في خطاب لحزب الله، نعيم ، من حصرٍ للحلّ بجنوب الليطاني بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١، ويعتبر أن قبول بحصر السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية من منطقة الحدود مع حصراً، يقطع الشك باليقين من أن هدف السلاح والبنية العسكرية هو الداخل اللبناني ومنع قيام الدولة.3 - يتوقف المكتب السياسي امام الذكرى الأولى لسقوط نظام في ، وهو حدث يؤكد أن أي حكم مستبد يقتل شعبه ويحتل ارض غيره الى زوال مهما طال الزمن. وفي هذه المناسبة، يشدّد على مطلب مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون والقبض على المجرم حبيب الشرتوني.ويضع المكتب السياسي التسريبات المصوّرة الأخيرة للطاغية برسم جمهور حزب الله، علّها تشكّل لحظة وعي وإعادة نظر في مصداقية من سوّقوا لمصيرية القتال والموت طوال أعوام.4- في ظلّ انتهاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من إعداد تقريرها حول آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ورفعها الملف إلى الهيئة العامة، بات من الضروري تحويل هذا التقرير إلى خطوات عملية تُعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.ويطالب حزب الكتائب رئيس مجلس النواب بدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، لمناقشة هذا الملف وإقرار ما يلزم لتأمين مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة، احترامًا لحقوقهم السياسية، وإنهاءً لحالة التسويف التي تطال هذا الحق منذ سنوات