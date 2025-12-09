Advertisement

لبنان

توقيف سوريّ بجرم ترويج عملة مزورة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:15
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرع المعلومات أوقف في بلدة دبين السوري م.ا، بجرم ترويج عملة مزورة.
فرع المعلومات

لبنان 24

لبنان

