رغم مُلاحقات قوى الأمن... المُخالفات مستمرّة

لُوحِظَ أنّ العديد من سكان المناطق الجبليّة، حيث تمرّ الطيور المُهاجرة، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى وضع الشباك لصيد الطيور، بعدما ارتفعت أسعار الخرطوش بشكلٍ لافتٍ جدّاً.

وفي ظلّ منع الصيد لهذا العام، بعدما لم تُعلن عن فتح الموسم، ومع مُلاحقة قوى الأمن الداخليّ للمُخالفين، وخصوصاً هؤلاء الذين يصطادون بطرقٍ غير شرعيّة خلال الليل أو باستخدام الشباك التي تتسبّب بمجازر بحقّ الطيور المُهاجرة على مُختلف أنواعها، فإنّ بعض الأشخاص لا يزالون يختارون أساليب مُخالفة وغير قانونيّة.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ المُخالفات تتنشر على أسطح المنازل، أو قربها، علماً أنّ قوى الأمن الداخليّ تقوم بجهودٍ كبيرة لمنع هكذا ظواهر يُشكّل الهدف الأساسيّ منها بيع الطيور للمطاعم والمؤسسات السياحيّة.