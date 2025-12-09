Advertisement

لبنان

رغم مُلاحقات قوى الأمن... المُخالفات مستمرّة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:14
لُوحِظَ أنّ العديد من سكان المناطق الجبليّة، حيث تمرّ الطيور المُهاجرة، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى وضع الشباك لصيد الطيور، بعدما ارتفعت أسعار الخرطوش بشكلٍ لافتٍ جدّاً.
وفي ظلّ منع الصيد لهذا العام، بعدما لم تُعلن وزارة البيئة عن فتح الموسم، ومع مُلاحقة قوى الأمن الداخليّ للمُخالفين، وخصوصاً هؤلاء الذين يصطادون بطرقٍ غير شرعيّة خلال الليل أو باستخدام الشباك التي تتسبّب بمجازر بحقّ الطيور المُهاجرة على مُختلف أنواعها، فإنّ بعض الأشخاص لا يزالون يختارون أساليب مُخالفة وغير قانونيّة.
وبحسب المعلومات، فإنّ المُخالفات تتنشر على أسطح المنازل، أو قربها، علماً أنّ قوى الأمن الداخليّ تقوم بجهودٍ كبيرة لمنع هكذا ظواهر يُشكّل الهدف الأساسيّ منها بيع الطيور للمطاعم والمؤسسات السياحيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

قوى الأمن الداخلي

وزارة البيئة

خاص "لبنان 24"

