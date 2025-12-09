Advertisement

لبنان

قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من مناطق التمارين

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:28
A-
A+

Doc-P-1452780-639008911175703591.jpg
Doc-P-1452780-639008911175703591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.
بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى الجوز – كسروان.
تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
مواضيع ذات صلة
في هذه المناطق.. الجيش يدعو إلى عدم الاقتراب من أماكن التمارين
lebanon 24
09/12/2025 18:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
lebanon 24
09/12/2025 18:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تحذّر من مستوى تهديد إرهابي مرتفع جدًا مع اقتراب موسم الأعياد
lebanon 24
09/12/2025 18:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
lebanon 24
09/12/2025 18:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

حامات

الجوز

دريب

كوري

بواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:33 | 2025-12-09
11:18 | 2025-12-09
11:09 | 2025-12-09
11:07 | 2025-12-09
11:00 | 2025-12-09
10:57 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24