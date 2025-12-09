قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من مناطق التمارين

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – .بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى – كسروان.تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.