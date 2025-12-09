19
لبنان
قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من مناطق التمارين
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:28
A-
A+
صدر عن قيادة الجيش-
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:
بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش –
حامات
.
بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى
الجوز
– كسروان.
تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
لذا تدعو
قيادة الجيش
إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.
