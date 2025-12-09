صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة

Advertisement

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، جلسة اليوم برئاسة النائب نجاة وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنيةوقالت النائب صليبا بعد الجلسة : "هذه الجلسة هي الرابعة، لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه والمفروض ان نحافظ عليه، وكذلك هناك اهتمام كبير في موضوع التنقيب عن فمن الضروري ان يكون هناك قانون يحمي التراث وانا فخورة ان عددا من الاختصاصيين موجودون معنا في هذه الاجتماعات والنقاش يكون بناء للمصلحة العامة".وقال : "اهمية هذا الاقتراح، ان هذا الملف التراثي يقر لأول مرة في وهو ما يجب ان يكون متوافقا مع الاتفاقية التي انضم اليها لبنان. ولا يجوز ان نبقى دون هذا القانون وان نتأخر كثيرا لكي لا نخسر هذا التراث وأهميته في تاريخ هذا الوطن وما سيبنى عليه .لذلك سنكون حرصاء ليكون قانونا عصريا ياخذ في الاعتبار مصلحة والحفاظ على حضارته وتراثه". (الوكالة الوطنية)