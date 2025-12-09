Advertisement

صليبا: مناقشة قانون التراث المغمور بالمياه تهدف للحفاظ على المصلحة العامة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:38
عقدت اللجنة  الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، جلسة اليوم برئاسة النائب نجاة  صليبا وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية 
وقالت النائب صليبا بعد الجلسة : "هذه الجلسة هي الرابعة، لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه والمفروض ان نحافظ عليه، وكذلك هناك اهتمام كبير في موضوع التنقيب عن الغاز فمن الضروري ان يكون هناك قانون يحمي التراث وانا فخورة ان عددا من الاختصاصيين موجودون معنا في هذه الاجتماعات والنقاش يكون بناء للمصلحة العامة". 
وقال النائب قاسم هاشم : "اهمية هذا الاقتراح، ان هذا الملف التراثي يقر لأول مرة في لبنان وهو ما يجب ان يكون متوافقا مع الاتفاقية التي انضم اليها لبنان. ولا يجوز ان نبقى دون هذا القانون وان نتأخر كثيرا لكي لا نخسر هذا التراث وأهميته في تاريخ هذا الوطن وما سيبنى عليه .لذلك سنكون حرصاء ليكون قانونا عصريا ياخذ في  الاعتبار مصلحة هذا البلد والحفاظ على حضارته وتراثه". (الوكالة الوطنية)
