19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
Lebanon 24
09-12-2025
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
تيار
" الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في
طرابلس
، وفدا علمائيا ضم: مفتي
عكار
الشيخ زيد بكار زكريا، القاضي الشرعي في طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، الشيخ أحمد المزوق من
بيروت
، مدرّس الفتوى في طرابلس الشيخ سامر شحود والشيخ وليد إسماعيل.
Advertisement
وتناول اللقاء البحث في المستجدات الداخلية والخارجية، إضافة إلى قضايا متعلقة بشؤون عكار وطرابلس، ولا سيما الحاجات الاجتماعية والخدماتية ودور المؤسسات
الدينية
في تعزيز الاستقرار.
وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية لمواجهة التحديات القائمة".
كما أشادوا ب"الدور الريادي الذي تؤديه
المملكة العربية السعودية
في دعم
لبنان
والوقوف إلى جانب شعبه في ظل الظروف الراهنة".
مواضيع ذات صلة
لقاء في بكركي بين البطريرك الراعي وسفير قطر لمناقشة آخر المستجدات
Lebanon 24
لقاء في بكركي بين البطريرك الراعي وسفير قطر لمناقشة آخر المستجدات
09/12/2025 18:41:51
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير يلتقي سلام لمناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية
Lebanon 24
شقير يلتقي سلام لمناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية
09/12/2025 18:41:51
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل المدير العام لـ"ليبان بوست" ووفداً أممياً
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل المدير العام لـ"ليبان بوست" ووفداً أممياً
09/12/2025 18:41:51
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل سفراء كندا وقطر لمناقشة دعم الجيش
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل سفراء كندا وقطر لمناقشة دعم الجيش
09/12/2025 18:41:51
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
السعودية
الدينية
المملكة
طرابلس
السعود
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
Lebanon 24
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
11:33 | 2025-12-09
09/12/2025 11:33:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
Lebanon 24
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
11:18 | 2025-12-09
09/12/2025 11:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
Lebanon 24
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:09 | 2025-12-09
09/12/2025 11:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان يلتقي جعجع في معراب
Lebanon 24
لودريان يلتقي جعجع في معراب
11:07 | 2025-12-09
09/12/2025 11:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
Lebanon 24
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
11:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:33 | 2025-12-09
أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة
11:18 | 2025-12-09
ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة
11:09 | 2025-12-09
لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية
11:07 | 2025-12-09
لودريان يلتقي جعجع في معراب
11:00 | 2025-12-09
مفاوضات تحت الضغط… لبنان على خطّ الاختبار الاميركي
10:57 | 2025-12-09
لبنان يشارك في الاجتماع الاستراتيجي لشبكة MED-Amin في القاهرة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 18:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24