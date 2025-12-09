كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية

Advertisement

استقبل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في ، وفدا علمائيا ضم: مفتي الشيخ زيد بكار زكريا، القاضي الشرعي في طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، الشيخ أحمد المزوق من ، مدرّس الفتوى في طرابلس الشيخ سامر شحود والشيخ وليد إسماعيل.وتناول اللقاء البحث في المستجدات الداخلية والخارجية، إضافة إلى قضايا متعلقة بشؤون عكار وطرابلس، ولا سيما الحاجات الاجتماعية والخدماتية ودور المؤسسات في تعزيز الاستقرار.وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية لمواجهة التحديات القائمة".كما أشادوا ب"الدور الريادي الذي تؤديه في دعم والوقوف إلى جانب شعبه في ظل الظروف الراهنة".