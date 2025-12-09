Advertisement

لبنان

كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:45
 استقبل رئيس تيار" الكرامة" النائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، وفدا علمائيا ضم: مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، القاضي الشرعي في طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، الشيخ أحمد المزوق من بيروت، مدرّس الفتوى في طرابلس الشيخ سامر شحود والشيخ وليد إسماعيل.
وتناول اللقاء البحث في المستجدات الداخلية والخارجية، إضافة إلى قضايا متعلقة بشؤون عكار وطرابلس، ولا سيما الحاجات الاجتماعية والخدماتية ودور المؤسسات الدينية في تعزيز الاستقرار.

وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين المرجعيات الدينية والفعاليات السياسية لمواجهة التحديات القائمة".

كما أشادوا ب"الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في ظل الظروف الراهنة".
 
