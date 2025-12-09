Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب خطير في عكار

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:05
Doc-P-1452791-639008935106644058.jpg
Doc-P-1452791-639008935106644058.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن أوقفت المطلوب الخطير ي.س، المتورط بجرائم مُحاولة قتل وإطلاق نار وتجارة أسلحة، في محلة البرج في عكار.
لبنان 24

لبنان

عكار

