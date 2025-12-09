Advertisement

لبنان

معلومات... إليكم ما دار بين جنبلاط ولودريان

Lebanon 24
09-12-2025 | 09:41
أكدت معلومات الـLBCI أنّ لقاء رئيس الحزب التقدمي الإشترامي السابق وليد جنبلاط والموفد الفرنسيّ جان ايف لودريان تناول الدور الفرنسيّ في دعم مسار تعافي العلاقات اللبنانية السورية.
وشدد لقاء كليمنصو على ضرورة دعم الخطوات اللبنانية الإيجابية، سواء مبادرة رئيس الجمهورية بتكليف السفير سيمون كرم، أو الإجراءات التي يقوم بها الجيش.

وأكّد جنبلاط ولودريان ضرورة الالتزام ببنود التفاوض التي كان الأول قد تناولها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي يأتي في طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة الجنوبيين، وتحرير الأسرى.
كما أكد الطرفان أهمية الدور الفرنسيّ في تعزيز المسار الإيجابيّ للعلاقات اللبنانية – السورية.
 
 
