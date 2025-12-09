معلومات... إليكم ما دار بين جنبلاط ولودريان

Advertisement

أكدت معلومات الـLBCI أنّ لقاء التقدمي الإشترامي السابق والموفد الفرنسيّ جان ايف لودريان تناول الدور الفرنسيّ في دعم مسار تعافي العلاقات .وشدد لقاء كليمنصو على ضرورة دعم الخطوات اللبنانية الإيجابية، سواء مبادرة رئيس الجمهورية بتكليف السفير سيمون كرم، أو الإجراءات التي يقوم بها الجيش.وأكّد ولودريان ضرورة الالتزام ببنود التفاوض التي كان الأول قد تناولها مع ، والتي يأتي في طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة الجنوبيين، وتحرير الأسرى.