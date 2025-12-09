Advertisement

لبنان

بعد العثور على مياه صرف صحي لونها أحمر... بيانٌ جديدٌ من مصلحة الليطاني

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1452830-639008991930470310.jpg
Doc-P-1452830-639008991930470310.jpg photos 0
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:
عطفًا على البيان السابق المتعلق بالشكاوى الواردة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشأن وجود مكب نفايات وتسرب لمياه صرف صحي ملوّثة باللون الأحمر في منطقة بدنايلالبقاع، وما أظهرته المعطيات الأولية من أن مصدر التلوث ناتج عن دماء متسربة من بعض المسالخ وغير المعالجة، باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية.

وبناءً على إشارة القضاء، ونتيجة الإخبار الصادر عن المصلحة، قامت مفرزة استقصاء البقاع بدهم عدد من المسالخ في بلدة بدنايل، حيث تبيّن الآتي:
1. المسلخ العائد للمدعو علي حسن علي حسن:
• مسلخ غير مرخّص وغير مجهّز بمحطة تكرير.
• يصرف نفاياته السائلة والدماء بشكل مباشر في شبكات صرف عشوائية تتجه نحو مجاري شتوية تصب في نهر الليطاني.
• تم توقيف صاحبه، وإجراء المقتضى القانوني بحقه.
2. مسلخ شركة سليمان للمواشي:
• سبق الادعاء عليه في أكثر من مناسبة.
• قامت فرق المصلحة بأخذ عينات من الخزانات التي تتجمع فيها مياه المحطة.
• طلبت المصلحة من الجهات المختصة التحقق من نوعية النفايات السائلة المعالجة، وكميات التصريف، وحجم الإنتاج الفعلي في المسلخ، مقارنةً بالدماء التي يتم تجميعها ومعالجتها.
• المتابعة الفنية مستمرة لتحديد مدى تطابق المعالجة مع المعايير البيئية المعتمدة.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثقتها الكاملة بالقضاء اللبناني وبالجهات القائمة بالتحقيق، وتشدّد على استمرارها في متابعة هذا الملف معرالشركاء حتى إقفال جميع مصادر التلوّث وإحالة الجهات المخالفة إلى المراجع المختصة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة وسلامة نهر الليطاني.
 
 
 
