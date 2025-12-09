بعد العثور على مياه صرف صحي لونها أحمر... بيانٌ جديدٌ من مصلحة الليطاني

Advertisement

1. المسلخ العائد للمدعو علي :

• مسلخ غير مرخّص وغير مجهّز بمحطة تكرير.

• يصرف نفاياته السائلة والدماء بشكل مباشر في شبكات صرف عشوائية تتجه نحو مجاري شتوية تصب في .

• تم توقيف صاحبه، وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

2. مسلخ شركة سليمان للمواشي:

• سبق الادعاء عليه في أكثر من مناسبة.

• قامت فرق المصلحة بأخذ عينات من الخزانات التي تتجمع فيها مياه المحطة.

• طلبت المصلحة من الجهات المختصة التحقق من نوعية النفايات السائلة المعالجة، وكميات التصريف، وحجم الإنتاج الفعلي في المسلخ، مقارنةً بالدماء التي يتم تجميعها ومعالجتها.

• المتابعة الفنية مستمرة لتحديد مدى تطابق المعالجة مع المعايير البيئية المعتمدة.

صدر عن البيان التالي:عطفًا على البيان السابق المتعلق بالشكاوى الواردة إلى المصلحة الوطنية لنهر بشأن وجود مكب نفايات وتسرب لمياه صرف صحي ملوّثة باللون الأحمر في منطقة – ، وما أظهرته المعطيات الأولية من أن مصدر التلوث ناتج عن دماء متسربة من بعض المسالخ وغير المعالجة، باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات الفورية.وبناءً على إشارة ، ونتيجة الإخبار الصادر عن المصلحة، قامت مفرزة استقصاء البقاع بدهم عدد من المسالخ في بلدة بدنايل، حيث تبيّن الآتي:وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثقتها الكاملة بالقضاء اللبناني وبالجهات القائمة بالتحقيق، وتشدّد على استمرارها في متابعة هذا الملف معرالشركاء حتى إقفال جميع مصادر التلوّث وإحالة الجهات المخالفة إلى المراجع المختصة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة وسلامة نهر الليطاني.