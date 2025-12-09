افتتاح مشبّه ملاحة في قاعدة جونية بدعم ألماني

Advertisement

أقيم في قاعدة البحرية حفل افتتاح مشبه الملاحة بدعم من السلطات ، وبحضور السفير الألماني كورت شتوكل-شتيلفريد وممثل العماد رودولف هيكل نائب للتجهيز العميد الركن أمين القاعي وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.وألقى القاعي كلمة قال فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، بخاصة ، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد السلطات الألمانية علاقات المودة والتعاون الأمد بيننا".كما شدد السفير الألماني على "أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن واستقراره"، مشيدا بـ"أداء المتميزة بالمهنية والاحتراف".في نهاية الاحتفال، قام الحاضرون بجولة اطلعوا خلالها على تجهيزات المشبه وطريقة عمله.