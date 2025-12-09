Advertisement

لبنان

افتتاح مشبّه ملاحة في قاعدة جونية بدعم ألماني

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:49
أقيم في قاعدة جونيه البحرية حفل افتتاح مشبه الملاحة بدعم من السلطات الألمانية، وبحضور السفير الألماني كورت شتوكل-شتيلفريد وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن أمين القاعي وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.
وألقى القاعي كلمة قال فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، بخاصة ألمانيا، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد التزام السلطات الألمانية علاقات المودة والتعاون الطويل الأمد بيننا".

كما شدد السفير الألماني على "أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره"، مشيدا بـ"أداء القوات البحرية المتميزة بالمهنية والاحتراف".

في نهاية الاحتفال، قام الحاضرون بجولة اطلعوا خلالها على تجهيزات المشبه وطريقة عمله.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24