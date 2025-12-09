19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
افتتاح مشبّه ملاحة في قاعدة جونية بدعم ألماني
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيم في قاعدة
جونيه
البحرية حفل افتتاح مشبه الملاحة بدعم من السلطات
الألمانية
، وبحضور السفير الألماني كورت شتوكل-شتيلفريد وممثل
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل نائب
رئيس الأركان
للتجهيز العميد الركن أمين القاعي وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.
Advertisement
وألقى القاعي كلمة قال فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، بخاصة
ألمانيا
، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد
التزام
السلطات الألمانية علاقات المودة والتعاون
الطويل
الأمد بيننا".
كما شدد السفير الألماني على "أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن
لبنان
واستقراره"، مشيدا بـ"أداء
القوات البحرية
المتميزة بالمهنية والاحتراف".
في نهاية الاحتفال، قام الحاضرون بجولة اطلعوا خلالها على تجهيزات المشبه وطريقة عمله.
مواضيع ذات صلة
افتتاح مشروع تأهيل المدرسة الرسمية في رشكنانيه بدعم من اليونيفيل
Lebanon 24
افتتاح مشروع تأهيل المدرسة الرسمية في رشكنانيه بدعم من اليونيفيل
09/12/2025 20:57:53
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ألماني: رصد مسيرّة فوق قاعدة للجيش بمدينة روستوك
Lebanon 24
إعلام ألماني: رصد مسيرّة فوق قاعدة للجيش بمدينة روستوك
09/12/2025 20:57:53
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
09/12/2025 20:57:53
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني أكدا دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء والمستشار الألماني أكدا دعمهما خطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة
09/12/2025 20:57:53
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات البحرية
رئيس الأركان
قائد الجيش
الألمانية
نائب رئيس
ألمانيا
التزام
الطويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
Lebanon 24
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
13:54 | 2025-12-09
09/12/2025 01:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
Lebanon 24
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
13:46 | 2025-12-09
09/12/2025 01:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
Lebanon 24
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
13:41 | 2025-12-09
09/12/2025 01:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
13:33 | 2025-12-09
09/12/2025 01:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:26 | 2025-12-09
09/12/2025 01:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:54 | 2025-12-09
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
13:46 | 2025-12-09
شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
13:41 | 2025-12-09
أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
13:33 | 2025-12-09
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
13:26 | 2025-12-09
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
12:58 | 2025-12-09
الجامعة اللبنانية والأمن العام يطلقان مساراً مشتركاً للأمن السيبراني
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 20:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24