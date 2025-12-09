Advertisement

لبنان

لودريان يلتقي جعجع في معراب

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:07
يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق.
