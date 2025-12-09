لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية

شارك لبنان
في الاجتماع الاستراتيجي الثاني لشبكة معلومات الأسواق الزراعية لدول البحر الأبيض المتوسط MED-Amin في القاهرة
، بوفد ترأسه المدير العام
لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود
، وضم رئيس المركز الزراعي في زحلة
المهندس سليم معلوف.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن دول المتوسط، إلى جانب الاتحاد الأوروبي
، البنك الدولي
، منظمة الفاو، مجلس الحبوب لشمال وشرق أفريقيا
، ومعهد "سيام" مونبيلييه، وشكّل منصة لمناقشة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية.
وفي كلمته، شكر لحود مصر على الاستضافة، ونقل تحيات وزير الزراعة
نزار هاني، وقدم عرضاً عن واقع قطاع الحبوب في لبنان، متناولاً الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، ومؤشرات الأمن الغذائي.
وسلّط الضوء على أبرز التحديات، وفي مقدّمها الأزمة الاقتصادية، التغيّر المناخي، تراجع المساحات المزروعة بالقمح، واضطراب سلاسل الإمداد.
وأكد أن أولويات الوزارة تشمل توسيع زراعة القمح، اعتماد أصناف مقاومة، تحسين أنظمة الري
، دعم المزارعين، تعزيز مراقبة الأسواق، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
وختم بالتشديد على التزام
لبنان تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.