لحود من القاهرة: معركة القمح أولوية لمواجهة أخطر أزمة غذائية

شارك في الاجتماع الاستراتيجي الثاني لشبكة معلومات الأسواق الزراعية لدول البحر الأبيض المتوسط MED-Amin في ، بوفد ترأسه لوزارة الزراعة المهندس لويس ، وضم رئيس المركز الزراعي في المهندس سليم معلوف.وضمّ الاجتماع ممثلين عن دول المتوسط، إلى جانب ، ، منظمة الفاو، مجلس الحبوب لشمال وشرق ، ومعهد "سيام" مونبيلييه، وشكّل منصة لمناقشة تحديات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية.وفي كلمته، شكر لحود مصر على الاستضافة، ونقل تحيات نزار هاني، وقدم عرضاً عن واقع قطاع الحبوب في لبنان، متناولاً الإنتاج، الاستهلاك، الاستيراد، ومؤشرات الأمن الغذائي.وسلّط الضوء على أبرز التحديات، وفي مقدّمها الأزمة الاقتصادية، التغيّر المناخي، تراجع المساحات المزروعة بالقمح، واضطراب سلاسل الإمداد.وأكد أن أولويات الوزارة تشمل توسيع زراعة القمح، اعتماد أصناف مقاومة، تحسين أنظمة ، دعم المزارعين، تعزيز مراقبة الأسواق، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.وختم بالتشديد على لبنان تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.