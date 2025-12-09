Advertisement

لبنان

ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1452845-639009011270775519.png
Doc-P-1452845-639009011270775519.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر "ملتقى العلماء المسلمين" في لبنان من "فخّ ما يُسمّى بالمفاوضات"، معتبراً أنّها قد تكون "أمنية واقتصادية في ظاهرها، وتطبيعية سياسية في أهدافهاط، مؤكداً أنّ "طابعنا إسلامي ولا نقبل بالتطبيع".
Advertisement

وفي بيان عقب اجتماعه الشهري، رأى الملتقى أنّ الأمة الإسلامية تتعرّض لحملة إعلامية ممنهجة أدّت إلى "هزيمة نفسية وانهيار في المعنويات"، نتيجة "أخبار كاذبة، وتشويه للحقائق، وتقارير مخابراتية غربية، ومؤتمرات، وإنفاق مليارات الدولارات"، بهدف "صناعة صورة وهمية لقوة العدو مقابل إظهار ضعف المسلمين".

وأشار إلى أنّ الاحتلال "لم يكتفِ باحتلال الأرض، بل احتل القلوب والعقول"، مؤكداً أنّ دوره يتمثّل في "التصدّي للمحتل وطرده من كامل البلاد العربية والإسلامية".

وشدّد على أنّه سيعمل على "استئصال أي أثر للاحتلال ومحو كل تبعية له"، مع التأكيد على "الاعتزاز بالهوية الإسلامية".

وختم بالقول إنّ "الحل هو بخروج المحتل"، معتبراً أنّ هذا الخروج "لن يتحقق بالمفاوضات بل بالقوة".

مواضيع ذات صلة
تجمع العلماء المسلمين مُستنكرا المجزرة الإسرائيلية في عين الحلوة: لن تمر من دون محاسبة
lebanon 24
09/12/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين
lebanon 24
09/12/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع علماء المسلمين يشكر البابا ويحذّر: تهديدات إسرائيل تصعّد بعد الزيارة
lebanon 24
09/12/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في "ملتقى الإعلام العربي": لا يمكن أن نحقق خير الإنسان إلا بالحقيقة
lebanon 24
09/12/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبار كاذبة

أمة الإسلام

المسلمين

الاحتلال

الإسلام

إسلامي

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-12-09
13:46 | 2025-12-09
13:41 | 2025-12-09
13:33 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
12:58 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24