ملتقى العلماء المسلمين: المفاوضات فخّ تطبيعي والاحتلال لا يخرج إلا بالقوة

حذّر "ملتقى العلماء " في من "فخّ ما يُسمّى بالمفاوضات"، معتبراً أنّها قد تكون "أمنية واقتصادية في ظاهرها، وتطبيعية سياسية في أهدافهاط، مؤكداً أنّ "طابعنا ولا نقبل بالتطبيع".وفي بيان عقب اجتماعه الشهري، رأى الملتقى أنّ الأمة الإسلامية تتعرّض لحملة إعلامية ممنهجة أدّت إلى "هزيمة نفسية وانهيار في المعنويات"، نتيجة " ، وتشويه للحقائق، وتقارير مخابراتية غربية، ومؤتمرات، وإنفاق مليارات الدولارات"، بهدف "صناعة صورة وهمية لقوة العدو مقابل إظهار ضعف المسلمين".وأشار إلى أنّ "لم يكتفِ باحتلال الأرض، بل احتل القلوب والعقول"، مؤكداً أنّ دوره يتمثّل في "التصدّي للمحتل وطرده من كامل البلاد العربية والإسلامية".وشدّد على أنّه سيعمل على "استئصال أي أثر للاحتلال ومحو كل تبعية له"، مع التأكيد على "الاعتزاز بالهوية الإسلامية".وختم بالقول إنّ "الحل هو بخروج المحتل"، معتبراً أنّ هذا الخروج "لن يتحقق بالمفاوضات بل بالقوة".