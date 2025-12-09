Advertisement

لبنان

أمن الدولة يداهم مولدات في بيروت ويسطر المخالفات

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:56
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنّ دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة، وبمؤازرة مفتشين من وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك، نفّذت جولة تفتيش على مولدات الكهرباء في منطقة طريق الجديدة، بناءً على إشارة من النيابة العامة المالية.
وأسفرت الجولة عن تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات (ز. خ.) و(م. م.) و(م. ص.)، لمخالفتهم شروط تركيب العدّادات، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، إضافة إلى الإضرار بالبيئة.

المديرية العامة لأمن الدولة

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

وزارة الاقتصاد

النيابة العامة

طريق الجديدة

مكتب بيروت

