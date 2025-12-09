Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية والأمن العام يطلقان مساراً مشتركاً للأمن السيبراني

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:58
زار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، على رأس وفد من عمداء الكليات والمعاهد، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث جرى البحث في سبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بين الجانبين.
وخلال اللقاء، تمّ الاتفاق على تنظيم حملة مشتركة بين مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للأمن العام، للتوعية حول الأمن السيبراني والمخاطر التكنولوجية.
