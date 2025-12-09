الجامعة اللبنانية والأمن العام يطلقان مساراً مشتركاً للأمن السيبراني

Advertisement

زار رئيس الدكتور بسام بدران، على رأس وفد من الكليات والمعاهد، العام اللواء حسن ، حيث جرى البحث في سبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بين الجانبين.وخلال اللقاء، تمّ الاتفاق على تنظيم حملة مشتركة بين مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والمديرية العامة للأمن العام، للتوعية حول الأمن السيبراني والمخاطر التكنولوجية.