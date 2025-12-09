Advertisement

لبنان

سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:33
سُجّلت مساء اليوم عملية سرقة واعتداء عند مفرق مستشفى المظلوم في طرابلس، حيث أقدم شابان على متن دراجة نارية على اعتراض طريق فتى صغير وضربه قبل سرقة دراجته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتشير المعلومات إلى أن المعتدين حاولوا في البداية سلب مجموعة من الفتيات قبل أن يغيّرا وجهتهما نحو الفتى أثناء مروره بالمكان.
مستشفى المظلوم

لبنان 24

طرابلس

لبنان

ما ن

