وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته

أكد المصري في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أن زيارة جاءت لتثبيت الاستقرار وخفض التوتروشدد على أن أكدت تمسكها بوحدة وسيادته وحرصها على مواصلة التنسيق السياسي.كما ناقش الجانبان ملفات إقليمية أخرى مع استمرار التعاون في إطار الشراكة – الأميركية.