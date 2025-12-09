Advertisement

لبنان

وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:26
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو أن زيارة بيروت جاءت لتثبيت الاستقرار وخفض التوتر
وشدد عبد العاطي على أن القاهرة أكدت تمسكها بوحدة لبنان وسيادته وحرصها على مواصلة التنسيق السياسي.

كما ناقش الجانبان ملفات إقليمية أخرى مع استمرار التعاون في إطار الشراكة المصرية – الأميركية.
