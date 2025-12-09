Advertisement

لبنان

مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا

Lebanon 24
09-12-2025 | 13:54
Doc-P-1452896-639009104713881567.jpg
Doc-P-1452896-639009104713881567.jpg photos 0
يلتقي وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، عند الثالثة من بعد ظهر غدٍ الأربعاء في مكتبه في الوزارة، عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا، وذلك بحضور نقيب المصوّرين علي علوش.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24