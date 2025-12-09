سماع إطلاق نار في الضنية.. وهذا ما تبيّن

18
لبنان
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بسماع إطلاق نار في بلدة بخعون
قضاء الضنية
، وذلك عقب صدور قرار براءة ابن البلدة، الناشط أمين الشيخ.
وقد سُمع إطلاق النار في عدة أحياء كتعبير عن الاحتفال بالقرار.
