لبنان

سماع إطلاق نار في الضنية.. وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
09-12-2025 | 15:08
أفادت مندوبة "لبنان 24" بسماع إطلاق نار في بلدة بخعون قضاء الضنية، وذلك عقب صدور قرار براءة ابن البلدة، الناشط أمين الشيخ.
وقد سُمع إطلاق النار في عدة أحياء كتعبير عن الاحتفال بالقرار.
قضاء الضنية

لبنان 24

الضنية

لبنان

