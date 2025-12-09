Advertisement

لبنان

عون يهنّئ الشرع: لمواصلة قيادة بلادكم إلى برّ الأمان والاستقرار

Lebanon 24
09-12-2025 | 15:30
أفادت وكالة "سانا" أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع تلقّى برقية من الرئيس اللبناني جوزف عون خلال عبوره الأجواء السورية متوجهاً إلى سلطنة عُمان، وذلك بالتزامن مع احتفال سوريا بالذكرى الأولى للتحرير من النظام البائد.
وجاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس أحمد الشرع المحترم، يطيب لي وأنا أعبر أجواء بلادكم بطريقي إلى سلطنة عمان أن أعبّر لكم عن خالص أمنياتي لكم وللشعب السوري الشقيق، سائلاً الله المولى عز وجل أن يمنّ عليكم بوافر الصحة، ويمكنكم من مواصلة قيادة بلادكم إلى برّ الأمان والاستقرار".
أحمد الشرع

سلطنة عمان

جوزف عون

السورية

عز وجل

المولى

التزام

لبنان

