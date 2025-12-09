18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون يهنّئ الشرع: لمواصلة قيادة بلادكم إلى برّ الأمان والاستقرار
Lebanon 24
09-12-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "
سانا
" أنّ الرئيس السوري
أحمد الشرع
تلقّى برقية من الرئيس اللبناني
جوزف عون
خلال عبوره الأجواء
السورية
متوجهاً إلى سلطنة
عُمان
، وذلك بالتزامن مع احتفال
سوريا
بالذكرى الأولى للتحرير من النظام البائد.
Advertisement
وجاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس أحمد
الشرع
المحترم، يطيب لي وأنا أعبر أجواء بلادكم بطريقي إلى
سلطنة عمان
أن أعبّر لكم عن خالص أمنياتي لكم وللشعب السوري الشقيق، سائلاً الله
المولى
عز وجل
أن يمنّ عليكم بوافر الصحة، ويمكنكم من مواصلة قيادة بلادكم إلى برّ الأمان والاستقرار".
مواضيع ذات صلة
السيسي يهنئ عون بالذكرى الـ82 للاستقلال ويجدد دعم مصر للبنان
Lebanon 24
السيسي يهنئ عون بالذكرى الـ82 للاستقلال ويجدد دعم مصر للبنان
10/12/2025 01:03:40
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام سلام يهنئ عون بعيد الاستقلال ويثني على كلمته الجامعة
Lebanon 24
تمام سلام يهنئ عون بعيد الاستقلال ويثني على كلمته الجامعة
10/12/2025 01:03:40
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإتحاد العمالي يهنّئ الجيش والقوى الأمنية في عيد الإستقلال
Lebanon 24
الإتحاد العمالي يهنّئ الجيش والقوى الأمنية في عيد الإستقلال
10/12/2025 01:03:40
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع المدير العام للأمن العام الأوضاع الأمنية في البلاد
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع المدير العام للأمن العام الأوضاع الأمنية في البلاد
10/12/2025 01:03:40
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع
سلطنة عمان
جوزف عون
السورية
عز وجل
المولى
التزام
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار في مخيم البداوي وإصابة شخصين إثر خلاف مادي
Lebanon 24
إطلاق نار في مخيم البداوي وإصابة شخصين إثر خلاف مادي
16:46 | 2025-12-09
09/12/2025 04:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الويس: لا يوجد سجناء لبنانيون في السجون السورية
Lebanon 24
الويس: لا يوجد سجناء لبنانيون في السجون السورية
15:59 | 2025-12-09
09/12/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قسطنطين: لا للعيش بالعنف… نعم للعيش المشترك وحصرية السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
قسطنطين: لا للعيش بالعنف… نعم للعيش المشترك وحصرية السلاح بيد الدولة
15:20 | 2025-12-09
09/12/2025 03:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: لا مهل بعد اليوم... والإضراب إلى التصعيد المفتوح
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي: لا مهل بعد اليوم... والإضراب إلى التصعيد المفتوح
15:12 | 2025-12-09
09/12/2025 03:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع إطلاق نار في الضنية.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
سماع إطلاق نار في الضنية.. وهذا ما تبيّن
15:08 | 2025-12-09
09/12/2025 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:46 | 2025-12-09
إطلاق نار في مخيم البداوي وإصابة شخصين إثر خلاف مادي
15:59 | 2025-12-09
الويس: لا يوجد سجناء لبنانيون في السجون السورية
15:20 | 2025-12-09
قسطنطين: لا للعيش بالعنف… نعم للعيش المشترك وحصرية السلاح بيد الدولة
15:12 | 2025-12-09
روابط التعليم الرسمي: لا مهل بعد اليوم... والإضراب إلى التصعيد المفتوح
15:08 | 2025-12-09
سماع إطلاق نار في الضنية.. وهذا ما تبيّن
15:04 | 2025-12-09
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 01:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24