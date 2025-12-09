Advertisement

لبنان

إطلاق نار في مخيم البداوي وإصابة شخصين إثر خلاف مادي

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:46
وقع مساء اليوم إشكال في شارع أبو الفوز داخل مخيم البداوي شمال لبنان، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة شخصين من التابعية الفلسطينية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأصيب المدعو "ع.ع.و" بعيار ناري في بطنه، فيما تعرّض "ح.ع.غ" للاعتداء بالضرب بكعب مسدس على رأسه.

جرى نقل أحد الجريحين إلى مستشفى الهلال، في حين نُقل الآخر إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات، يعود الإشكال إلى خلافات ذات طابع مادي بين الطرفين.

مستشفى طرابلس الحكومي

شارع أبو الفوز

مستشفى الهلال

مستشفى طرابلس

الفلسطينية

شمال لبنان

لبنان 24

الهلال

