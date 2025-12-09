إطلاق نار في مخيم البداوي وإصابة شخصين إثر خلاف مادي

Advertisement

وأصيب المدعو "ع.ع.و" بعيار ناري في بطنه، فيما تعرّض "ح.ع.غ" للاعتداء بالضرب بكعب مسدس على رأسه.جرى نقل أحد الجريحين إلى ، في حين نُقل الآخر إلى لتلقي العلاج.وبحسب المعلومات، يعود الإشكال إلى خلافات ذات طابع مادي بين الطرفين.