لبنان

حوارات "حزب الله" بشأن ملفات حساسة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:15
على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة، تؤكد مصادر متابعة أن "حزب الله" لا يزال منخرطًا في جولات تفاوضية مع جهات إقليمية لم يكن على تواصل مباشر معها قبل السابع من تشرين الاول 2024.
وتشير هذه المصادر إلى أن النقاشات الدائرة تتجاوز الطابع الأمني والظرفي، وتمتد إلى ملفات سياسية حساسة قد تُحدث تغييرات واسعة في المرحلة المقبلة.
وبرغم الحصار السياسي والإعلامي، يبدو أن "الحزب" يحاول إعادة ترتيب موقعه الإقليمي عبر قنوات غير تقليدية، ما يفتح الباب أمام احتمالات كبيرة قد تظهر نتائجها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
واليوم أفادت  معلومات صحافية ان تركيا نجحت خلال الأسابيع الماضية في جمع مسؤول رفيع من الحكم السوري الجديد مع مسؤول بارز في "حزب الله"، في لقاءات عُقدت مرارًا بعيدًا من الأضواء. كذلك، استضافت أنقرة مسؤولين رفيعين من سوريا وإيران.
ووفق  المصدر فان نتائج هذه الاجتماعات تبدو إيجابية، إذ تناولت ملفات شديدة الحساسية تتصل بمرحلة ما قبل التحوّلات المرتقبة في الحكم السوري وما بعدها، وتركّزت على إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق وكل من طهران و"حزب الله".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

النقاش

سوريا

أنقرة

تركيا

طهران

إيران

العلا

