حوارات "حزب الله" بشأن ملفات حساسة

Advertisement

على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة، تؤكد مصادر متابعة أن " " لا يزال منخرطًا في جولات تفاوضية مع جهات إقليمية لم يكن على تواصل مباشر معها قبل السابع من تشرين الاول 2024.وتشير هذه المصادر إلى أن النقاشات الدائرة تتجاوز الطابع الأمني والظرفي، وتمتد إلى ملفات سياسية حساسة قد تُحدث تغييرات واسعة في المرحلة المقبلة.وبرغم الحصار السياسي والإعلامي، يبدو أن "الحزب" يحاول إعادة ترتيب موقعه الإقليمي عبر قنوات غير تقليدية، ما يفتح الباب أمام احتمالات كبيرة قد تظهر نتائجها تباعًا خلال الفترة المقبلة.واليوم أفادت معلومات صحافية ان نجحت خلال الأسابيع الماضية في جمع مسؤول رفيع من الحكم السوري الجديد مع مسؤول بارز في "حزب الله"، في لقاءات عُقدت مرارًا بعيدًا من الأضواء. كذلك، استضافت مسؤولين رفيعين من وإيران.ووفق المصدر فان نتائج هذه الاجتماعات تبدو إيجابية، إذ تناولت ملفات شديدة الحساسية تتصل بمرحلة ما قبل التحوّلات المرتقبة في الحكم السوري وما بعدها، وتركّزت على إعادة ترتيب العلاقة بين وكل من و"حزب الله".