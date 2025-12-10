19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ موقع "لبنان٢٤" وجود وثيقة رسمية صادرة عن
مكتب الوكيل الشرعي
للإمام الخامنئي في
لبنان
، تتضمن استفتاءً حول وجوب إغلاق كاميرات الهواتف المحمولة وتغطيتها.
Advertisement
وتظهر الوثيقة مكتوبة بخط رسمي، ومذيّلة بتوقيع وختم المكتب بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥، وتتطرق إلى مخاوف أمنية وأخلاقية جدية ناتجة عن أن الهواتف تخضع لمتابعة وبحث دائم (Scan) من قبل "الأعداء".
وقد عددت الوثيقة أسباباً جوهرية موجبة لهذا الطلب، حيث أشارت بوضوح إلى أن اختراق الكاميرات في الأماكن الحساسة كالمنازل والمساجد والحسينيات والمؤسسات، يؤدي إلى رصد تحركات "المجاهدين"، مما "يساهم في قتلهم أو إصابتهم.
كما أضاءت الوثيقة على مخاطر اجتماعية أخرى، منها "انتهاك حرمة النساء" بظهورهن أمام "أجنبي معادٍ" داخل بيوتهن، إضافة إلى كشف "أسرار البيوت" وخصوصيات العائلات.
وفي اسفل الوثيقة، جاء الجواب الشرعي ليوضح أن "إغلاق الكاميرا" يصبح واجباً في حال حصول "اليقين أو الاطمئنان" بأن تركها مفتوحة يؤدي إلى كشف العورات أو الأسرار أو "تعريض المؤمنين للهلاك"، وبغير ذلك يبقى الأمر على أصل البراءة (أي عدم الوجوب).
وقد شهدت الوثيقة تداولًا واسعًا بين الناشطين عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
ولاسيما عبر تطبيق تيليغرام.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لجنة برلمانية إيرانية: ننتظر تقريراً عن استخدام إسرائيل كاميرات مراقبة بالمدن خلال الحرب
Lebanon 24
لجنة برلمانية إيرانية: ننتظر تقريراً عن استخدام إسرائيل كاميرات مراقبة بالمدن خلال الحرب
10/12/2025 12:25:17
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
Lebanon 24
بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة
10/12/2025 12:25:17
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة "سريّة للغاية" من الجيش الإسرائيلي تصل لشركة مدنية
Lebanon 24
وثيقة "سريّة للغاية" من الجيش الإسرائيلي تصل لشركة مدنية
10/12/2025 12:25:17
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
Lebanon 24
كاميرات 2025.. إليكم ترتيب أقوى 5 هواتف بالعالم
10/12/2025 12:25:17
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مواقع التواصل الاجتماعي
مكتب الوكيل الشرعي
الوكيل الشرعي
الحسيني
غير ذلك
خامنئي
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
Lebanon 24
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
05:15 | 2025-12-10
10/12/2025 05:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا
Lebanon 24
في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا
05:15 | 2025-12-10
10/12/2025 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة
05:10 | 2025-12-10
10/12/2025 05:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟
Lebanon 24
ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟
05:00 | 2025-12-10
10/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
04:54 | 2025-12-10
10/12/2025 04:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-12-10
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
05:15 | 2025-12-10
في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا
05:10 | 2025-12-10
بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة
05:00 | 2025-12-10
ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟
04:54 | 2025-12-10
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
04:53 | 2025-12-10
رجي لعراقجي: نعم للحوار لكن ليس في طهران
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24