مستوى الاشتباك الاعلامي سيرتفع

تقول أوساط مطّلعة إن الاشتباك الإعلامي الدائر بين عدد من المرشحين للانتخابات النيابية بدأ يخرج عن الإطار التقليدي الذي اعتاده اللبنانيون في الدورات السابقة.فحدة الخطاب ارتفعت بشكل واضح، ومعها أساليب الهجوم المتبادل التي تُظهر أن المنافسة هذه المرة مختلفة تمامًا.وتشير المصادر إلى أن هذا المستوى الجديد من الكباش الإعلامي مرشح للتصاعد أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات، خصوصًا أنها تُعد من المفصلية في تاريخ .وتضيف أن حجم الأموال التي ستُضَخ في الحملات قد يكون غير مسبوق، ما يجعل المعركة أكثر شراسة وتأثيرًا على الرأي العام.