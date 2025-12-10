Advertisement

لبنان

مستوى الاشتباك الاعلامي سيرتفع

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:15
Doc-P-1453034-639009527306083447.webp
تقول أوساط مطّلعة إن الاشتباك الإعلامي الدائر بين عدد من المرشحين للانتخابات النيابية بدأ يخرج عن الإطار التقليدي الذي اعتاده اللبنانيون في الدورات السابقة.
فحدة الخطاب ارتفعت بشكل واضح، ومعها أساليب الهجوم المتبادل التي تُظهر أن المنافسة هذه المرة مختلفة تمامًا.
وتشير المصادر إلى أن هذا المستوى الجديد من الكباش الإعلامي مرشح للتصاعد أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات، خصوصًا أنها تُعد من المحطات المفصلية في تاريخ لبنان
وتضيف أن حجم الأموال التي ستُضَخ في الحملات قد يكون غير مسبوق، ما يجعل المعركة أكثر شراسة وتأثيرًا على الرأي العام.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

المحطات

