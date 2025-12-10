من رقم صربي.. رسالة مشبوهة وردت لأحد الأشخاص ليلا في صور (صورة)

وردت رسالة مشبوهة ليلا عبر الهاتف لشخص في مشروع سكني مؤلف من 3 طبقات بين بلدتي وبيوت السياد صور، وقد تم إخلاء المبنى بشكل احترازي كما تم تبليغ القوى الأمنية ومخابرات الجيش التي عملت على تقصي الأمر، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وانتشرت فرقة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية في المنطقة لمساعدة الأهالي.



يذكر أن رقم الهاتف الذي وردت من خلاله الرسالة من .





