لبنان

من رقم صربي.. رسالة مشبوهة وردت لأحد الأشخاص ليلا في صور (صورة)

Lebanon 24
10-12-2025 | 01:53
وردت رسالة مشبوهة ليلا عبر الهاتف لشخص في مشروع سكني مؤلف من 3 طبقات بين بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب مدينة صور، وقد تم إخلاء المبنى بشكل احترازي كما تم تبليغ القوى الأمنية ومخابرات الجيش التي عملت على تقصي الأمر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وانتشرت فرقة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية في المنطقة لمساعدة الأهالي.

يذكر أن رقم الهاتف الذي وردت من خلاله الرسالة من  صربيا



