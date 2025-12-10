"دنيا" تنضم لقافلة ضحايا السير في لبنان.. توفيت بعد أيام على إصابتها بحادث في عبرين

توفيت روكز يونس داخل وذلك بعد تعرضها لحادث سير وقع يوم السبت الماضي عند مدخل بلدة عبرين في .

وكانت الراحلة نُقلت من موقع الحادث في حالة حرجة، قبل أن يتدهور وضعها الصحي لاحقاً، حيث فارقت الحياة يوم أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها.



وأثار الخبر حالة من الحزن في المنطقة.