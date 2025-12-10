Advertisement

لبنان

"دنيا" تنضم لقافلة ضحايا السير في لبنان.. توفيت بعد أيام على إصابتها بحادث في عبرين

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1453046-639009548918030237.jpg
Doc-P-1453046-639009548918030237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت دنيا روكز يونس داخل مستشفى البترون وذلك بعد تعرضها لحادث سير وقع يوم السبت الماضي عند مدخل بلدة عبرين في قضاء البترون
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
وكانت الراحلة نُقلت من موقع الحادث في حالة حرجة، قبل أن يتدهور وضعها الصحي لاحقاً، حيث فارقت الحياة يوم أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها.

وأثار الخبر حالة من الحزن في المنطقة. 
 
 
مواضيع ذات صلة
مهندس شاب ينضم إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان
lebanon 24
10/12/2025 12:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب بجروح بالغة.. سميح ينضم لقافلة قتلى ضحايا حوادث السير
lebanon 24
10/12/2025 12:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ارتفاع ضحايا حوادث السير في 2025 يستدعي تفعيل خطة السلامة المرورية
lebanon 24
10/12/2025 12:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر ضحايا حوادث السير.. الموت يخطف الشاب أسامة
lebanon 24
10/12/2025 12:25:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى البترون

قضاء البترون

البترون

لبنان

دنيا

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-12-10
05:15 | 2025-12-10
05:10 | 2025-12-10
05:00 | 2025-12-10
04:54 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24