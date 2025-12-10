تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
10-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1453053-639009555190575712.webp
Doc-P-1453053-639009555190575712.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تترقب أوساط سياسيّة عديدة الموقف السوري من الانتخابات النيابية في لبنان عام 2026. اليوم، النظام الجديد في دمشق "ثبّت نفسه" بعد مرور عامٍ على سقوط نظام الأسد، فيما تبرز رهانات من أطرافٍ مختلفة على ما يمكن أن تطرحهُ سوريا في السياق السياسي والانتخابي اللبناني، والمسألة هذه  لها حساباتها.

تقولُ مصادر سياسيّة إنّ سوريا سيكونُ لها كلمة مؤثرة في لبنان على صعيد مشهد الانتخابات سواء عام 2026 أو تلك التي ستحصلُ لاحقاً، مشيرة إلى أنَّ أطرافاً سياسية عديدة تراهن على علاقتها الجيدة مع النظام الجديد في دمشق لتثبيت الواقع السياسيّ والتأكيد على الانتماء للمحور الجديد بعيداً عن أي صبغات قد تكون مرتبطة بتحالفات "حزب الله" وحلفائه.

في الوقت الراهن، لا يبدو أن لسوريا أي دورٍ في المشهد السياسي اللبناني، وتقول المصادر إن "دمشق مشغولة ببناء نفسها حالياً وبالانطلاق نحو مرحلة جديدة"، مشيرة إلى أنّ "التأثير السوري على المسار اللبناني سيكونُ مختلفاً هذه المرة عن الفترات السابقة، خصوصاً أنَّ العقلية تغيرت، وما كان سائداً في أي النظام السابق تبدّد تماماً، في حين أن الرئيس السوري أحمد الشرع منصرف لبناء دولة جديدة وأي تفصيلٍ آخر خارج الحدود لا يعنيه".

لا تنفي المصادر الاهتمام السوري العميق بلبنان، لكنها في الوقت نفسه ترى أن دمشق لا تحتاجُ من لبنان حالياً أكثر من تنسيق أمنيّ - سياسي على مستوى دولتين وليس على مستوى أفراد أو أحزاب، علماً أنّ علاقة سوريا مع أطرافٍ سياسية مختلفة منها الحزب "التقدمي الإشتراكي" قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق، لكن التنسيق يكون بين القيادة السورية وقيادة الحزب وليس مع أطرافٍ أو نواب أو جهات سياسية متفرقة.

لهذا السبب، تقول المصادر إنّ سوريا قد تلعبُ دوراً بارزاً لاحقاً على الساحة اللبنانية ولكن ليس في هذه المرحلة، معتبرة أن هذا الأمر سيكون بمثابة ثابتة من الثوابت، وما سيختلفُ في هذه النقطة هو الأداء وكيفية التعاطي مع المشهديات السياسية والنتائج المترتبة عن ذلك.

من ناحية المصادر، فإنّ هناك بيئات شعبية معينة في لبنان يمكن أن تستثمر في علاقة أي جهة مع سوريا لتبني موقفها الانتخابي، مشيرة إلى أن هذا الأمر تتنبه له الكثير من الأطراف السياسية وترى أن العلاقة الإيجابية مع سوريا الجديدة ستكون بوابة عبور مهمة للمرحلة المقبلة.

وسط كل ذلك، فإن ما سيبقى مُنتظراً هو ما إذا كان لبنان سيجري الانتخابات أم لا، فيما الأنظار تتجهُ إلى ما قد تُسفر عنه النتائج لاسيما على صعيد "حزب الله" وحلفائه من جهة، وللجهات التي ترى نفسها في صف سوريا الجديدة ودول أخرى من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس،  سُترسم ملامح المرحلة المقبلة، فيما الضبابية كبيرة جداً لاسيما على الصعيد الانتخابي المُرتقب.

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ما تأثير لقاء ترامب والشرع على "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
التفاوض مؤجل ولبنان امام خيارين
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"المؤثرون" والإعلانات: بين التأثير الحقيقي والضجيج الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

النظام الجديد

أحمد الشرع

اللبنانية

حزب الله

السورية

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-10
Lebanon24
07:03 | 2025-12-10
Lebanon24
06:55 | 2025-12-10
Lebanon24
06:47 | 2025-12-10
Lebanon24
06:38 | 2025-12-10
Lebanon24
06:30 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24