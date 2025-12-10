عن أنفاق "الحزب".. تقرير اسرائيلي يكشف المزيد من التفاصيل

Advertisement

أصدر معهد "ألما" المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرًا جديدًا تطرّق فيه إلى ما يصفه بشبكة الأنفاق التابعة لـ" " في ، مشيرًا إلى ما أسماه "المسار المحتمل للأنفاق" الذي يُقدَّر امتداده بنحو خمسة وأربعين كيلومترًا.ووفق التقرير، نفّذت القوات غارات جوية على منطقة إقليم التفاح الواقعة شمال نهر الليطاني، في محيط النبطية وجنوب غرب جزين، ليل الإثنين – الثلاثاء، موضحًا أن الضربات استهدفت "مركز تدريب يعود لوحدة الرضوان في حزب الله، إضافةً إلى مواقع لإطلاق الصواريخ".ويدّعي المعهد أنّ "المنطقة تضم بنية تحتية واسعة للأنفاق التابعة لحزب الله، تُعدّ بمثابة أنفاق استراتيجية”، لافتًا إلى أنّ “جزءًا من هذه البنية عبارة عن مقاطع تحت الأرض يصل مجموع أطوالها إلى عشرات الكيلومترات".كما أشار التقرير إلى أنّ "حزب الله أجرى منذ عام 2008 أعمال تحصين في تلك المنطقة، مستخدمًا كميات كبيرة من مواد البناء، وأنّ الإنشاءات تحت الأرض نُفّذت بالتعاون مع شركة كورية شمالية متخصصة في هذا النوع من المشاريع تُعرف باسم شركة لتطوير التعدين والتجارة".ووفق التقرير ذاته، فإنّ "مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله تولّت تنفيذ عمليات التشييد، بالاستعانة بشركات هندسية مدنية تربطها علاقة بالحزب، بينما تولّى الإيرانيون الإشراف الكامل على المشروع".ويشير معهد "ألما" كذلك إلى دراسة كان قد نشرها عام 2021 حول أنفاق حزب الله في جنوب ، معتبرًا أنّ "هذه الأنفاق ليست مجرد ممرات محلية، بل منظومة مترابطة تمتد لعشرات الكيلومترات وتصل بين ثلاث مناطق يعتبرها الحزب استراتيجية: حيث مركز القيادة، ومنطقة التي تشكل العمود الفقري اللوجستي والعملياتي، وجنوب لبنان حيث المواقع الدفاعية الأساسية".ويتابع التقرير أنّ "هذه الأنفاق تربط أيضًا بين المناطق الفرعية في الجنوب، أي خطي الدفاع الأول والثاني، ما يمنح حزب الله قدرة على تحريك قواته بين مختلف النقاط بعيدًا عن المراقبة وفي ظروف يُعتقد أنها أكثر أمانًا".ويأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تبثها وسائل إعلام ومراكز بحث إسرائيلية بشأن أنفاق حزب الله وأعمال الصيانة والتدعيم التي يُقال إن الحزب يجريها على منشآته العسكرية والميدانية.